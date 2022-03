DHL Supply Chain Türkiye Her Daim Çalışanlarının Yanında

DHL Supply Chain Türkiye, başarılı İK çalışmaları kapsamında Yılın En İyi İşveren (Top Employer)” sertifikasını 2021 yılının başında 3. defa almanın heyecanını yaşamıştı. Bu kapsamda, tüm çalışanları için geliştirilen özel projelere hız kesmeden devam eden kurum ile sendika arasında imzalanan 5. dönem toplu iş sözleşmesi DHL Supply Chain Türkiye’nin çalışana verdiği değerin altını bir kez daha çizdi.

Tedarik zinciri ve lojistik hizmetleri şirketi DHL Supply Chain Türkiye, bu yıl üçüncü kez aldığı “En İyi İşveren” ödülüyle çalışana verdiği önemi taçlandırırken, geçtiğimiz günlerde imzaladığı 5. Dönem toplu iş sözleşmesiyle, sorumluluğunun bilincinde olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Takdir edilen şirket kültürü yaratmak adına çalışmakta olan DHL Supply Chain Türkiye, şirket çalışanlarının değerli hissedecekleri, motivasyonlarını yüksek tutacak ve kendilerini geliştirebilecekleri alanlarda hem kariyer hem de sosyal içerikli projeler yürütüyor.

DHL Supply Chain Türkiye’nin tercih edilen işveren olma kararlılığının altında yatan en önemli prensip ise; insanları birleştirirken aynı zamanda yaşamlarını geliştiren şirket yaklaşımı. Bu doğrultuda imzalanan 5. dönem toplu iş sözleşmesi hakkında görüş belirten Türkiye ve Orta Doğu CEO’su Orkun Saruhanoğlu; her mevkide görev alan çalışma arkadaşlarının, müşteri ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılamak için yorulmadan çalıştıklarının altını çizdi. Ülkenin ekonomik konjonktürü değerlendirilerek ve her iki tarafın da hakları gözetilerek imzalanan sözleşmede, her bir bireyin katkısının benzersiz ve çok değerli olduğunu belirten Saruhanoğlu, bu imzanın bir teşekkür niteliğinde olduğunu da paylaştı.

DHL Supply Chain Türkiye ve Orta Doğu CEO’su Orkun Saruhanoğlu: “Her bir çalışanımızın uzmanlığı, şirketin doğru yönetimi için vazgeçilmezdir. Her yıl yüksek oranlar aldığımız müşteri memnuniyeti anketlerindeki başarımızın sırrı da işte bu özverili çalışmada, her bir çalışanımızın uzmanlığında ve emeğinde gizlidir. Biz de bu kapsamda, bireye yaptığımız yatırımlara devam edecek, İK departmanımızın liderliğinde her bir arkadaşımızın gelişimine katkı sağlayacak eğitimler, projeler ve özel etkinlikler düzenlemeye devam edeceğiz.” şeklinde konuştu.

