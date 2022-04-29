Didim Belediyesi 5 Bin Öğrenciye Çevre Eğitimi Verdi

Didim Belediyesi tarafından ilçe genelinde bulunan ilk ve ortaokullara yönelik başlatılan çevre eğitimlerinde sona gelindi. Eğitimler sonucunda 5 binden fazla öğrenci görsel öğelerde kullanılarak çevre bilinci ve geri dönüşüm gibi konularda bilgilendirildi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın talimatı ile Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde bulunan ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik başlatılan çevre eğitimlerinde sona gelindi. Çevreye bilinçli bireylerin yetiştirilmesi ile daha yeşil bir gelecek için yola çıkılan eğitimler kapsamında ilçede bulunan tüm ilk ve ortaokullar ziyaret edildi, 5 binden fazla öğrenciye eğitim verildi.

Pandemi nedeniyle ara verilen ve vakaların azalması ile tekrar başlatılan eğitimler kapsamında ilk ve ortaokul çağındaki Didimli öğrenciler geri kazanım, su kirliliği, hava kirliliği, iklim değişikliği, enerji tasarrufu ve alınması gereken önlemler gibi konularda bilgilendirildi. Didim Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personelleri tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde görsel öğeler de kullanıldı, öğrenciler hazırlanan kompost atölyesi ile geri dönüşümün faydalarını uygulamalı olarak gördü.

BAŞKAN ATABAY: DAHA YEŞİL BİR DÜNYA MÜMKÜN

Didim Belediyesi tarafından başlatılan çevre eğitimleri ile daha yeşil bir dünya için ilk adımı attıklarını, bu amaçla çalışmalarının süreceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, “Daha yeşil bir dünya için ilk adımı atarak Didim genelinde eğitimlerimizi başlattık. Pandemi nedeniyle ara verilen eğitimlerimiz tekrar başladı ve program kapsamında kentimizin tüm okulları Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce ziyaret edildi. 5 binden fazla öğrenciye ulaşabilmek, geleceğimiz için onları bilinçlendirmek bizlere mutluluk veriyor. Bu dünya hepimizin, geleceğe daha güzel bir dünya bırakmakta hepimizin elinde. Vatandaşlarımız da çevre eğitimleri boyunca bizlere büyük destek verdi, kendilerine teşekkür ediyorum. Ekiplerimize de, her konuda olduğu gibi, bu girişimimizde gösterdikleri özen nedeniyle teşekkür ederim. Daha yeşil yarınlar için çalışmalarımız sürecek” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı