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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 13 Mart 2022 20 Görüntüleme

Didim Belediyesi’nden Soğuk Havada Sıcak Çorba İkramı

Didim Belediyesi’nden Soğuk Havada Sıcak Çorba İkramı

Didim Belediyesi’nin soğuk kış günleri boyunca vatandaşlara çorba servis ettiği ikram aracı, pazar alanına gelen Didimlilerin ve pazarcı esnafının yüzünü güldürdü.

Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının ani düşüşü Didim’de de etkili oldu. Hava sıcaklıklarının 2 dereceye kadar düştüğü kentte Didim Belediyesi vatandaşların içini ısıttı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın talimatı ile harekete geçen Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekipleri, Başkan Atabay’ın projeleri arasında yer alan ‘İkram Aracı’ ile çorba ikramına devam ediyor. Cumartesi günü kent merkezinde kurulan pazar alanına giden ikram aracında gün boyunca vatandaşlara ve pazarcı esnafına sıcak çorba ikramında bulunuldu.

İkram aracında servis edilen sıcak çorbalardan ücretsiz olarak faydalanan vatandaş ve esnaflar, ikramlarından dolayı Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’a ve Didim Belediyesi ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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