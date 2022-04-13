Didim Zeytin Festivali İçin İlk Adım Atıldı

Didim Zeytin Festivali İçin İlk Adım Atıldı

 Didim Belediyesi'nin destekleriyle her yıl düzenlenen Zeytin Festivali'nin 2022 ayağı için ilk toplantı g
Ana Sayfa Kültür & Sanat 13 Nisan 2022 14 Görüntüleme

Didim Zeytin Festivali İçin İlk Adım Atıldı

Didim Zeytin Festivali İçin İlk Adım Atıldı

Didim Belediyesi’nin destekleriyle her yıl düzenlenen Zeytin Festivali’nin 2022 ayağı için ilk toplantı gerçekleştirildi. Didim Kaymakamlığı’nda gerçekleştirilen toplantıya Didim Belediyesi’ni temsilen Belediye Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu katıldı.

Didim Kaymakamlığı, Didim Belediyesi ve Didim Ziraat Odası işbirliğinde her yıl geleneksel olarak düzenlenen Zeytin Festivali’nin bu yılki ayağı için ilk toplantı düzenlendi. Didim Kaymakamı Mustafa Yiğit’in başkanlığında Didim Kaymakamlığı Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıya Didim Belediyesi adına Başkan Yardımcısı E. Öznur Gündoğdu, Didim Ziraat Odası Başkanı Hilmi Yıldırım ve protokol üyeleri katıldı.

8-9 Ekim tarihlerinde düzenlenecek festivalin planlama çalışmalarına yönelik ilk toplantıda fikir alışverişi yapılarak detaylar görüşüldü. Toplantıda, her yıl geleneksel olarak Apollon Tapınağı çevresinde gerçekleştirilen ve Ege kültürünün tanıtıldığı uluslararası festivale yerli ve yabancı birçok konuk ile konuşmacının da katılmasının beklendiği belirtildi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

CRR’de Çocuklar İçin “Fonikler Köyü”

CRR’de Çocuklar İçin “Fonikler Köyü”