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Ana Sayfa Teknoloji 29 Nisan 2022 15 Görüntüleme

Dijital Çağda Aile Sempoyomu

Dijital Çağda Aile Sempoyomu

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN AÇILIŞINI YAPACAĞI BEKLENEN AİLE SEMPOZYUMU BAŞLIYOR.

İstanbul Aile Vakfı “Dijital Çağda Aile” ana temalı Uluslararası Aile Sempozyumunu düzenliyor. İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek sempozyumun açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapması bekleniyor.

İstanbul Aile Vakfı, kuruluşunun üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen bu zamanı verimli kullanarak yoğun bir hazırlık döneminden sonra “Dijital Çağda Aile” ana temalı Uluslararası Aile Sempozyumunu düzenliyor. Sempozyum, ailenin söylem, bilinç ve kurum olarak yaşadığı sorunları, değişimleri ve yenilikleri tartışmayı; bu konuda geleceğe yönelik karar alıcılara ve ihtiyaç duyulan bilgi ve düşüncenin üretimine katkı sağlamayı amaçlıyor.

AÇILIŞ KONUŞMASI CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN’DAN

Türkiye, ABD, Endonezya, Kanada, Mısır, Fransa ve Azerbaycan’dan alanında uzman akademisyenlerin bildiri sunacakları program iki gün sürecek. Toplam beş oturumdan oluşacak sempozyumun açılış konuşmasın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapması bekleniyor.

İstanbul Aile Vakfı, aile dostu ekosistemi oluşturmayı, aile kurmayı ve korumayı teşvik eden bir iklimin oluşmasına katkı sağlamayı, değer katmayı, geniş aileyi teşvik etmeyi, aile içi iletişim ve aileler arası etkileşimin güçlendirilmesi için eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütmeyi, toplumsal meselelere aile merkezli çözümler üretmeyi ve aile konulu bilimsel çalışmaları desteklemeyi hedefliyor.

İstanbul Aile Vakfı’nın düzenlediği I. Uluslararası Aile Sempozyumu, alanında uzman pek çok ismin katılımıyla 14-15 Mayıs tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. “Aile politikaları, Göç, Medya, Cinsiyet Tartışmaları ve Din” konularının aile kavramı ile ilişkilerinin ele alınacağı I. Uluslararası Aile Sempozyumu, ‘Dijital Çağda Aile” üst başlığı ile düzenleniyor. Sosyoloji, Felsefe, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, İlahiyat, Kadın ve Aile Çalışmaları disiplinlerinden araştırmacılar, akademisyenler, yazarlar ve aile meselesine gönül vermiş çok sayıda kişi sempozyuma katkı verecek.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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