Dijital Dönüşümün 2021 Karnesi

Vergi uyumluluğu ve vergi yazılımları konusunda dünya ölçeğinde başkan pozisyonundaki Sovos’un Türkiye Satış Yöneticisi Ali Bulut, dijital dönüşüm sürecini kıymetlendirdi.

2020 yılı Türkiye özelinde dijital dönüşümün artacağı bir yıl olması öngörülürken, Covid-19 salgını ile içerisinden geçilen süreçte, dijitalleşmede 10 yılda görülmesi beklenen gelişmelerin son bir yıl içinde gerçekleştiği görüldü.

Bu kapsamda Sovos Türkiye Satış Yöneticisi Ali Bulut, “2020 yılı, dijital dönüşüm açısından değerli gelişmelere sahne oldu. Gelir Yönetimi Başkanlığı (GİB), 19 Ekim 2019 tarihinde yayımladığı Genel Bildiri ile 2020’nin e-dönüşüm yılı olacağının sinyallerini erkenden vermişti. Covid-19 salgını ile dijitalleşmenin artan ivmesi sonucu şirketler mecburî e-belge kullanımına geçişin yanında, dijital dönüşüm kapsamında e-belge uygulamalarını kullanmaya başladı. Salgın sebebiyle e-ticaretin artması da e-belge kullanımını artırdı. Şirketlerin, e-dönüşüm uygulamalarının bilhassa vakit, maliyet ve iş gücü açısından verimliliği artırdığını keşfetmesiyle e-belge çeşitlerine olan talep de yükseldi” dedi.

Dijital Dönüşüm 2021’de de Sürat Kesmeyecek

2021 yılı içerisinde yakın vakitte GİB tarafından açıklanması beklenen yeni bir regülasyon bulunmadığının altını çizen Bulut, mevcut uygulamalarda güncelleme yoluna gidilerek kapsamların genişletilebileceğini lisana getirdi.

Bu kapsamda son olarak sıhhat hizmetleri sağlayıcılarına e-fatura ve e-arşiv fatura zaruriliği getirilirken, e-döviz alım satım dokümanının (E-Dasb) kapsamı genişletildi. E-adisyon ile ilgili eşik sonu ve vakit çizelgeleri ise GİB tarafından ilan edilecek. Zarurî evraklar kapsamında olmasa da e-gider pusulası önümüzdeki yıllarda kullanım alanı artabilecek e-belge cinsleri ortasında yer alıyor.

Şirketler mecburilik kapsamında ya da istekli olarak iş süreçlerinde dönüşüme gidecek

Verginin giderek dijitalleşmesinin de şirketleri dönüşüme ahenk sağlamaya yönlendirdiğini lisana getiren Ali Bulut, “Şirketler vergilendirme, süreç ahengi için daima denetim, vergi raporlama ve vergiye ait daha pek çok hususta eksiksiz ve temaslı tahlillere erişmek için servis sağlayıcıları ile iş birliğini tercih ediyor. Dijital dönüşüm şirketlere vakit, maliyet ve iş gücü açısından verimlilikte artış getirirken, küresel servis sağlayıcılarını tahlil ortağı olarak seçen şirketler gerek yurt dışı gerekse de yurt içi pazarlarda daha da avantajlı pozisyona geliyor” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı