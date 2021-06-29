Dijital dünyanın trendine Türkiye’den en kapsamlı örnek

Kusursuz alışveriş tecrübesi yaşatmak gayesiyle ileri teknoloji ve inovasyonu iş yapış biçimlerine entegre eden Migros, müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak dünyadaki trend uygulamalar doğrultusunda kıymetli bir çalışmaya imza atarak Migros Sanal Market, Migros Çabucak, Migros Ekstra ve MoneyPay uygulamalarını bir ortaya getirdi. Tüketiciye fayda sağlayacak bu yeni dünyada birçok farklı hizmet bir ortada.

Migros Ticaret A.Ş. E-Ticaret İş Ünitesi Yöneticisi Orçun Onat, “Migros olarak, perakendede dijital dönüşümün Türkiye’deki öncüsü pozisyonundayız. Yenilikçi vizyonumuzla ileri teknolojiyi, verimliliğimizi artırmak ve müşterilerimize harika alışveriş tecrübesi yaşatmak hedefiyle kullanıyor ve geliştiriyor, uzun yıllardır yatırım yaptığımız dijital altyapı gücümüzü yeni trendlere entegre ediyoruz. Bu doğrultuda değerli bir adım atarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıracak dünya trendi bir uygulamanın Türkiye’deki öncüsü olduk. Online hizmet sunduğumuz tüm taşınabilir uygulamalarımızı tek bir yerde toplayarak müşterilerimizin kullanımına açtık” dedi.

Dijital dönüşüm alanında yatırımlarını sürat kesmeden sürdüren Migros, yenilikçi vizyonuyla perakende dalında öncü uygulamaları hayata geçirmeye devam ediyor. Uzun yıllardır dijitalleşme alanında birçok birincisi gerçekleştiren Migros, müşterilerinin hayatını kolaylaştıracak, dünya trendi bir uygulamayı hayata geçirerek Türkiye’de öncü olacak bir çalışmaya imza attı. Migros, taşınabilir hizmet uygulamalarını tek bir yerde toplayarak, varlıklı eser çeşidini ve ödeme tahlillerini Migros kalitesi ile müşterilerinin erişimine açtı.

Migros’un tüm hizmetlerini bir ekranda toplayan ve kullanıcı dostu dizaynıyla dikkat çeken uygulamada, eser görsellerin boyutu büyütüldü, arama ve geçişler kolay hale getirildi. İnovatif ve sürdürülebilir çalışmalarıyla geleceğin perakendesine bugünden hazır olan Migros’un SuperApp’i memleketler arası platformda bu alandaki en düzgün örneklerden biri olmaya aday.

Migros Ticaret A.Ş. E-Ticaret İş Ünitesi Yöneticisi Orçun Onat: “Dünyada trend olan taşınabilir uygulamanın Türkiye’deki öncüsü olduk ”

Migros Ticaret A.Ş. E-Ticaret İş Ünitesi Yöneticisi Orçun Onat, “Migros olarak, perakendede dijital dönüşümün Türkiye’deki öncüsü pozisyonundayız. Yenilikçi vizyonumuzla ileri teknolojiyi, verimliliğimizi artırmak ve müşterilerimize harika alışveriş tecrübesi yaşatmak hedefiyle kullanıyor ve geliştiriyoruz. Bu doğrultuda çok uzun yıllardır yatırım yaptığımız dijital altyapı gücümüzü dünyadaki aktüel trendlere entegre ediyoruz. Tüm dünyada e-ticaret ve perakende markalarının ana amacı olan online ve offline eser gamını genişletmek ve dijital kanallar aracılığıyla daha geniş kitlelere ulaşma noktasında değerli bir adım daha atarak, dünyada trend olan bir uygulamanın Türkiye’deki öncüsü olduk” dedi.

Orçun Onat: “Taşınabilir hizmet uygulamalarımızı tek bir yerde toplayarak hem müşterilerimizin hayatını kolaylaştırıyor hem de vakitten tasarruf etmelerini sağlıyoruz”

Orçun Onat kelamlarını şu formda sürdürdü: “Türkiye’nin başkan besin platformu Migros Sanal Market, online siparişleri dakikalar içerisinde teslim eden süratli teslimat modelimiz Migros Hemen’in yanı sıra elektronikten sıhhat eserlerine kadar geniş bir eser yelpazesi sunan Migros Ekstra ile müşterilerimize ‘şimdi al sonra öde’ ayrıcalığını sunan ödeme, para transferi üzere finansal süreçlerin süratli, kolay ve inançlı formda gerçekleştirilmesini sağlayan MoneyPay’in taşınabilir uygulamalarını bir ortaya getirdik. Müşterilerimizin dilediği hizmeti tek bir uygulama üzerinden çarçabuk alabilmesini sağlayarak hem hayatlarını kolaylaştırdık, hem de vakitten tasarruf etmelerini sağladık. Küresel arenada alanının en düzgün örneklerinden biri olmaya aday olan uygulamamız, kullanışlı arayüzü, büyük görsel boyutları, kolay geçişleriyle müşterilerimize kullanım rahatlığı sağlıyor. Migros olarak, önümüzdeki periyotta müşterilerimizin dijital dünyadaki sürat ve yarar odaklı beklentilerini karşılayacak yenilikleri dijital altyapımıza entegre ederek dalımızdaki teknolojik ve inovatif liderliğimizi sürdüreceğiz.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı