Dijital Enerji Zirvesi’nde çevreci enerji çözümleri duyuruldu

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li açılış konuşmasında global güç tüketimi ile ilgili dataları paylaşırken; “Küresel güç tüketiminin yıllık bazda yüzde 1,7 oranında arttığını görüyoruz. Rapora nazaran 18’inci yüzyıldan bu yana insanların tükettiği güç, yüzde 85’i fosil yakıtlar olmak üzere 22 kat artmış durumda. Global ısınmanın olumsuz getirileri, daha sürdürülebilir ve yeşil güç kullanımının artması gerektiğine işaret ediyor. Bugün, karbon yoğunluğu insanlığın karşılaştığı en kıymetli meselelerden biri. Global arenada Çin, Avrupa Birliği, Japonya, Güney Kore ve ABD üzere gelişmiş ekonomiler artık karbon nötr gayelere yöneliyor” dedi.

Türkiye’deki yeşil güç fırsatlarına da değinen Jing Li; “Karbon yoğunluğu güdümündeki düşük karbonlu güç, elektrifikasyon ve dijital dönüşümde yeni fırsatlar da yarattı. 83 milyon nüfuslu Türkiye’de, 25 milyon hane, 70.000’den fazla sanayi sitesi ve 500’den fazla bilgi merkezi yer alıyor. Nisan 2021 prestijiyle taşınabilir şebekeye yaklaşık 101,4 MW pahasında yeni güneş gücü üretimi entegre edilmiş ve Türkiye’de kümülatif güneş gücü gücü 7.065,4 MW düzeyine yükselmiştir. 2030 yılına kadar toplam 38 GW kıymetinde güneş gücü elde edileceği öngörülüyor. Türkiye’de dijital güç sanayisinin gelişmesi için çok büyük fırsatlar ve geniş bir hareket alanı var” şeklinde konuştu.

Huawei dijital güç dalında varlıklı bir tecrübeye sahip

Jing Li, Huawei Türkiye’nin güç alanındaki faaliyetlerini aktarırken; “Huawei Türkiye, müşterileri, iş ortakları ve kamu kurumlarının takviyesiyle, insanlığın mukadderatı için kıymetli bir mevzu olarak gördüğümüz, iklim değişikliğiyle uğraşa katkıda bulunuyor. Kamuoyu Huawei’in daha çok 5G, teknolojik aygıtlar ve kurumsal teknolojiler üzere alanlardaki faaliyetlerine aşina lakin Huawei yıllar içinde dijital güç alanında da değerli bir tecrübenin sahibi oldu. Huawei Dijital Güç, son derece heyecan verici teknolojik yeniliklere imza atarak, bilgi teknolojilerinin gücüyle dijital güç kesiminin gelişimine odaklandı. Buna paralel olarak, Nisan 2021’de bağımsız bir ünite olarak, Huawei Dijital Güç İş Grubu’nu kurdu. Huawei Dijital Güç İş Kümesi Guanliang Zhao idaresinde faaliyet gösteriyor. Huawei’in dijital güç çalışmaları yeşil güç üretimi ve güç tasarrufunu da kapsayan beş ana başlıkta toplanıyor: Akıllı PV (Akıllı Güneş Pili), Baz İstasyonu Güç Tesisleri, Bilgi Merkezi Gücü, Araca Entegre Güç ve Modüler Güç Kaynakları. Huawei, Akıllı PV (Güneş Pili), Baz İstasyonu Güç Tesisleri, Data Merkezi Gücü alanlarında global pazarda başkan pozisyonda yer alıyor. Şirket, aygıt bazındaki uygulamaları ile milyonlara ulaşırken, 170’ten fazla ülke ve bölgeyi kapsayarak, dünya nüfusunun üçte birine hizmet sağlıyor” dedi.

Güç yatırımları artıyor

Jing Li ayrıyeten şirketin artan güç bölümü yatırımlarından da bahsetti. Li şöyle devam etti; “Huawei’in yenilikçi dijital güç tahlilleri yalnızca ticari muvaffakiyete odaklanmıyor. Bu çalışmaların tıpkı vakitte sürdürülebilir ve çevreci kalkınma için de kıymet yaratacağına inanıyoruz. Huawei Dijital Güç tahlilleri bugüne kadar 325 milyar kilovat/saatten fazla yeşil güç üretimine imza atarken, 10 milyar kilovat/saatlik güç tüketimini de azaltmayı başardı. Bu da gezegenimize 220 milyon ağaç dikmeyle eş kıymette. Dijital dönüşüm sürecinde çok sayıda baz istasyonuna gereksinim var. Büsbütün kolaylaştırılmış baz istasyonlarında yeşil güç kaynaklarının kullanımı epey kıymetli. Huawei bu gayeyle yenilikçi baz istasyonu tahlilleri üreterek, bu alandaki güç verimliliğini yüzde 96 oranında artırdı. İnovasyon odaklı sistem mimarisi ve dijital güç araştırmalarına sürat verirken, yeşil güç sanayisine de katkıda bulunuyoruz. Daima birlikte çalışarak dijital dönüşümde daha fazla bedel yaratacağımıza, hayatımızı daha çevreci ve daha uygun bir hale getireceğimize inanıyoruz.” dedi.

Hibya Haber Ajansı