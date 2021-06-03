Dijital Futbolun geleceğine ilk Adım Azerion ve Fortuna Sittard’dan geldi

İki Türk girişimcinin kurduğu memleketler arası oyun şirketi Azerion, Hollandalı futbol kulübü Fortuna Sittard’ın %20’sine ortak oldu

2015 yılında iki Türk teşebbüsçü tarafından kurulan ve süratle büyüyerek milletlerarası bir oyun şirketi olan Hollanda merkezli Azerion, sahibi tekrar bir Türk olan Hollandalı futbol kulübü Fortuna Sittard’ın %20’sine ortak oldu. Bu paydaşlık futbol kulübüne sermaye sağlamakla kalmayıp dijital futbolun geleceği için atılan çok değerli bir adım olarak öne çıkıyor.

Bilhassa Habbo Hotel ve Hotel Hideaway isimli oyunları ile bilinen ve dijital oyunların yanı sıra reklam teknolojileri konusunda da uzman olan Azerion, bu iş birliği ile tüm bu deneyimlerini Hollanda’nın birinci profesyonel futbol kulübü ve 1. Lig gruplarından olan Fortuna Sittard’a aktararak, kulübün daima spor hem de kurumsal maksatlarına ulaşması için çalışacak.

Yüksek beklentilerden doğan güç birliği

Daha evvel Galatasaray Spor Kulübü’nde Stratejik Planlama ve İş Geliştirmeden Sorumlu İcra Konseyi Lideri olarak misyon alan, 2017’den itibaren ise Fortuna Sittard’ın Sahibi ve Lideri olan Işıtan Gün yaptığı açıklamada, ‘Azerion üzere küresel tesiri çok yüksek ve yalnızca oyun değil birebir vakitte reklam teknolojileri alanında da görülmemiş bir uzmanlığa ve bilgiye sahip bir şirketle iş birliği yapmaktan büyük memnunluk ve heyecan duyuyoruz. İşbirliğimizin temelleri atılmaya başladığı andan itibaren iki şirketin tertip ve kültürel yapılarının ne kadar uyumlu olduğunu görmek, bizi, ortak maksatlara ulaşmak konusunda daha da motive etti.’ dedi.

Birinci andan itibaren iş birliği için duyduğu heyecanın altını çizen Azerion Kurucu Ortak ve CEO’su Atilla Aytekin ise yaptığı açıklamada şunları söyledi; ‘Stadyumdaki birinci buluşmamızdaki sıcak karşılama bizi konutumuzda üzere hissettirdi. Bizler de birer futbol taraftarı olarak, bu olağanüstü kulüple Azerion ortasında epey büyük benzerlikler görmekten çok memnun olduk. Onlar da bizim oyuncu kitlemizle olduğumuz üzere kendi taraftarıyla kocaman bir aile kurmuşlar. Biz de Habbo Hotel ve Hotel Hideaway üzere oyunlarımız vesilesiyle bu türlü yakın bağlar kurmanın ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Misal kıymetlere sahip olduğumuz bu şahane kulübe yatırım yapmak bizim için büyük kıymet taşıyor. Bu iştirakin, dijital futbolun geleceği için atılan çok değerli bir adım olduğuna inanıyoruz.’

Sermayeden Daha Fazlası

Azerion, Fortune Sittard’a yalnızca sermaye değil teknoloji alanında da çok pahalı deneyimler aktaracak. Bu iş birliği ile futbol taraftarları ortasında da sağlıklı ve başarılı bir ticari büyüme elde etmeyi hedefleyen Azerion, teknoloji tecrübeleriyle de Fortune Sittard’ın Hollanda 1. Ligi’nde istikrarlı bir oyuncu olması için çalışacak. Azerion CEO’su Atilla Aytekin, ‘Şirketlere büyümeleri için yardım etmek bizim DNA’mızda var. Azerion olarak şu ana dek 50’den fazla tertibe yatırım yaparak işlerini büyütmelerini sağladık. Dijital dünyaya olan hakimiyetimiz ve deneyimlerimizle birebirini Fortuna Sittard’la da başaracağımıza elbet inanıyoruz. Bunun yanı sıra kulübün taraftarlarıyla olan etkileşim ve aile bağlarını da oyun teknolojileri üzere eğlenceli ve şahsileştirilmiş araçlar kullanarak güçlendirmek için çalışacağız’ dedi.

Fortuna Sittard Lideri Işıtan Gün ise ‘Teknoloji, inovasyon ve taraftarlarla etkileşim futbol dünyasında süratle değer kazanırken, bu işbirliğinin bu açıdan da çok yeterli bir örnek olacağına inanıyorum.’ dedi.

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www.azerion.com

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www.fortunasittard.com

Hibya Haber Ajansı