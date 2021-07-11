Dijital olmayan sanat üretim teknikleri yok mu olacak?

İçerisinde bulunduğumuz teknoloji çağıyla birlikte “dijital sanat” kavramı da hayatın pek çok alanında karşımıza çıkıyor. Sinema ve dizi dalından görüntü oyun bölümüne ve yeni gelişmekte olan çevrimiçi eğitim dalına kadar pek çok farklı alanda kullanılabiliyor. Uzmanlar, dijital sanatların Sanayi 4.0 çağını yaşamaya başlayan insanlığın yeni yaşantısının kültürünü oluşturduğuna dikkat çekerek evvelkinden radikal derecede farklı olan yeni görsel ve estetik algısını şekillendirdiğini vurguluyor. Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş, yakın gelecekte dijital olmayan sanat üretim teknikleri git gide yok olarak tarihte yerini alacağını söyledi.

Üsküdar Üniversitesi Bağlantı Fakültesi Görsel Bağlantı Tasarımı Kısım Lideri Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş, dijital teknolojiler aracılığı ile üretilen bir sanat olan dijital sanat hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Dijital sanat nedir?

Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş, yaşadığımızın çağın artık her alanda standart olmuş üretim teknolojisi dijital teknolojiler olduğundan dijital sanatın da çağımızın sanatı olduğunu söyledi.

Da Vinci ya da Van Gogh günümüzde yaşasaydı…

Her sanatkarın, tarih boyunca sanatını üretmek için yaşadığı çağın ona sunduğu en ileri teknolojik imkanları ve en yeni ham hususları kullandığını kaydeden Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş, “Endüstri 4.0 çağındaki günümüzün üretim teknolojileri ise dijital araçlar, yapay zekâ ve algoritmalar, ham hususu ise bilgidir. Hiç kuşku yoktur ki Da Vinci yahut Van Gogh günümüzde yaşasalardı, algoritmalar ile üretecek, pigment olarak da datayı kullanacaklardı.

Bilhassa dijital çağın içerisinde doğmuş, internet ile büyümüş Z neslinin dünyayı yöneteceği bir yakın gelecekte dijital olmayan sanat üretim teknikleri git gide yok olarak tarihte yerini alacaktır.” diye konuştu.

Görsel sanat ve görsel dizaynın kesişim alanı genişliyor

Sanatın, kullanılmak üzere bir “işlev” sahibi olmak zorunda olmadığını kaydeden Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş, “Sanat yapıtı, sanatkarın kendisini tabir etme ve dışa vurma eforunun eseridir. Kullanılabilen eser, sanat değil dizayndır. Dijital ekranların ve onlar aracılığı ile sunulan görsel içeriklerin algı etrafımızı donattığı ve gündelik yaşantımızın çabucak her anına nüfuz ettiği günümüzde ise görsel sanat ve görsel dizaynın kesişim alanı genişlemektedir. Görsel içerikler hem sanat hem de tasarım eseri olabilmektedir.” dedi.

Dijital sanatlar pek çok alanda kullanılıyor

Hudutların bulanıklaştığı bu yeni alanda dijital sanatların, cümbüş dalından eğitim bölümüne kadar uzanan ve görsel dizayndan beslenen çabucak her alanda kullanıldığını söz eden Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş, “En çok kullanıldığı alanlar ise sinema ve dizi bölümü, görüntü oyun bölümü ve yeni gelişmekte olan çevrimiçi eğitim dalıdır. Dijital sanatların bir tasarım eseri olarak yüklendiği fonksiyon ise yeniçağın dijital ortamındaki irtibatı sağlamak ve öykü anlatmaktır.” diye konuştu.

Dijital sanatlar estetik algısını şekillendiriyor

Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş, “Dijital sanatlar, Sanayi 4.0 çağını yaşamaya başlamış insanlığın yeni yaşantısının kültürünü oluşturmakta, evvelkinden radikal derecede farklı olan yeni görsel ve estetik algısını şekillendirmektedir. Bağlantının ve his paylaşımının yeni platformu olan dijital dünyada görsel bir aracı olarak hizmet vermektedir.” diye konuştu.

Yapay zeka, dijital sanatları dönüştürmeye başladı

“Dijital sanatlar hali hazırda aktüel olandır” diyen Prof. Dr. Hatice Öz Pektaş, “Gelecekte ise teknolojinin evrildiği doğrultuda dönüşmeye devam edecektir. Sanayi 4.0 çağının muştusu olan yapay zekâ, algoritma ve bilgi, dijital sanatları dönüştürmeye başlamıştır ve önümüzdeki yakın geleceğin dijital sanatları üretmek ismine anahtar kavramları olacaktır.” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı