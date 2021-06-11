Dijital ticarette sınırlar Headless Commerce ile aşılacak

Pandemi sonrasında ehemmiyeti daha da artan e-ticaret, teknolojinin sunduğu imkanlarla bir arada yerini artık dijital ticaret platformlarına bıraktı. Mağazalarda kullanılan instore uygulamalardan, call center uygulamalarına, e-ticaret sitelerinden, pazaryeri entegrasyonlarına, taşınabilir aplikasyonlara kadar her türlü dijital ticaret uygulamasının, omni-channel kurgularla kusursuz halde çalışmasını sağlayan dijital platformlar, bilhassa perakende kesiminin geleceğine taraf vermeye başladı. Perakende Günleri etkinliğinde konuşan, Türkiye ve dünyanın önde gelen perakende markalarının, omni-channel operasyonlarına ve dijital dönüşüm süreçlerine dayanak veren Akinon’un Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Onur Levent, dijital platform üzerinde çalışacak uygulamalar, headless mimari ve omni-channel kurgular sayesinde önümüzdeki devirde perakende dalında fark yaratan marka kıssalarının daha sık görüleceğini belirtiyor.

Headless mimari vakit ve yatırım maliyetini düşürüyor

Konuşmasında “Headless” mimariye sahip Akinon Commerce platform ile müşterilerine omni-channel kurgularını yaparken sınırsız bir özgürlük sağladıklarını belirten Onur Levent, bu kurgular ile bilhassa pandemi devrinde markaların hem müşteri sadakatinde hem de cirolarında yaşadıkları süratli artışı birebir gözlemlediklerinin altını çiziyor. Küresel perakende markalarının da tercih ettiği headless yapının monilitik ticaret platformlarından farkını ise şu formda açıklıyor; “Geleneksel, monolitik ticaret platformları bütünleşik yapısı sebebiyle markalara çeşitli geliştirmeleri yapmaya ve e-ticaret platformunu farklılaştırmaya müsaade vermiyor. Headless mimaride e-ticaret platformunu oluşturan ön yüz ve art yüz, birbirinden bağımsız iki farklı uygulama olarak sunuluyor. Ön yüzde, yani müşterinin gördüğü kısımda markaların istediği müşteri tecrübesini kurgularken, gerideki ticaret motorunda ise farklı uygulamalar eklenerek ya da güncellemeler yapılarak platformun uzun müddet özgür ve işlevsel olarak kullanılmasını sağlıyoruz. “Headless” mimariye sahip Akinon Commerce platform, kesimde 2-3 yılda bir olan altyapı geliştirme muhtaçlığını ortadan kaldırıyor ve markalara hem vakit hem de yatırım maliyetinde avantaj sağlıyor” diyor.

Markalar e-ticaret alanlarını pazar yerine çeviriyor

Pandemi tesiri ile 2020 yılında markalardan OMS (Sipariş İdare Sistemi) tahlili için ağır talep aldıklarını belirten Onur Levent, 2021 yılında ise markaların daha çok Akinon Unified tahliline ilgi gösterdiğini belirtiyor. Mevcut e-ticaret platformunu, pazar yerine dönüştüren ve bünyesinde farklı markaların satış yapmasına imkan sunan Unified, perakende bölümüne yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. Levent “Unified eserimiz ile rastgele bir marka, farklı bir marka ile anlaşarak, kendi eserlerini birbirleriyle paylaşabiliyor. Markalarımız, bu yaratılan sinerji ile müşterilerine yesyeni tecrübeler yaşatma fırsatı yakalıyor tıpkı vakitte da kendi ticaret sitelerini, pazar yeri haline dönüştürerek gelir modelini genişletebiliyor” açıklamasında bulunuyor.

Hibya Haber Ajansı