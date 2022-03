Dikili Sera TDİOSB’den Kadın istihdamına dev destek

Dikili Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’nde (Dikili Sera TDİOSB) hedeflenen 3 bin 500 istihdamın yüzde 90’ı kadın olacak.

Avrupa ve Türkiye’nin topraksız, tam otomasyonlu, yeşil üretimi benimseyen en büyük sera ve tarımsal sanayi kümelenmesi olacak Dikili Sera TDİOSB, kadın istihdamında da fark yaratacak.Meyve sebze ticaret hacminde yılda 1.6 milyar lira artış sağlayacak olan Dikili Sera TDİOSB’de üretimi yıllık 80 bin ton artıracak. Tüm bunları ise faaliyete geçtiğinde istihdam edeceği 3 bin 500 kişi ile gerçekleştirecek.

Kurucu ortakları arasında İzmir Valiliği, İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Ege İhracatçı Birlikleri, Dikili Belediyesi ve Bergama Ticaret Odası’nın yer aldığı Dikili Sera TDİOSB istihdamda, kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığı en üst seviyede hayata geçirecek.

Dikili TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Öğmen “Toplumsal kalkınmayı sağlamada en önemli konu, kadınların çalışma hayatına dahil edilmesidir. Hepimiz biliyoruz ki kadınların üretimde olduğu her alanda başarı da beraberinde geliyor. Bu doğrultuda Dikili TDİOSB’de istihdamda kadınlara pozitif ayrımcılık uygulayacağız. 3 bin 500 kişinin yüzde 90’ın kadınlardan oluşacak” dedi. Kadınların çalışma hayatına katılımlarının her platformda desteklenmesinin şart olduğuna dikkat çeken Öğmen “Bu vesileyle emekleriyle toplumu var eden tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü kutluyor, eşit bir gelecek için üzerimize düşen her görevi yerine getireceğimiz sözünü veriyorum” diye konuştu.

