Dikili’de 1 Mayıs Coşkusu

Emek ve alın terinin bayramı Dikili’de büyük bir coşku ile kutlandı.

Dikili Emek ve Demokrasi Platformu’nun düzenlediği 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yürüyüşünde yürekler emekçiler için attı. Yürüyüşe siyasi parti temsilcileri ile başta DİSK olmak üzere sivil toplum kuruluşları ve yüzlerce vatandaş katıldı.

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, kortejde mesai arkadaşlarıyla omuz omuza yürüdü. Atatürk meydanında son bulan yürüyüşün ardından emekçilere seslenen Kırgöz, Taksim olaylarında hayatını kaybedenleri andı, çalışma arkadaşlarına tek tek teşekkür etti; “1 Mayıs sömürüye başkaldıranların, iş kazası adı altında yaşanan cinayetlere sessiz kalmayanların, emek, ekmek, özgürlük, adalet diyenlerin günü. Başta Taksim’de kanlı 1 Mayıs olaylarında hayatını kaybeden 34 emekçimiz olmak üzere bu uğurda yaşamını yitirenleri saygı ve minnetle anıyorum. Belediyemizde omuz omuza çalıştığımız tüm mesai arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bayramımız kutlu olsun.”

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı