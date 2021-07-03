Dikkat, hava sıcaklıkları yükseldikçe kadınlarda enfeksiyon riski de artış gösteriyor

Tatil deyince aklımıza birinci olarak yaz ayları geliyor. Sıcaklıkların artması, renklerin daha canlı olması, deniz, havuz derken yaz ayları bütünüyle keyif vericidir. Lakin tüm bu hoşluklarının yanı sıra birtakım sıhhat sıkıntılarını da beraberinde getiriyor. Hava sıcaklıklarının artması, enfeksiyon içinde uygun bir taban hazırlıyor. Bilhassa jinekolojik meseleler mevzu olduğunda durum daha da hassaslaşıyor. Avrasya Hastanesi Bayan Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nurcan Dalan yaz aylarında enfeksiyon riskini azaltmak ve genital hijyeni sağlamak için tekliflerde bulunuyor.

Girdiğiniz havuzun hijyenik olduğundan emin misiniz?

Yaz aylarında hava sıcaklarında ve nem oranında yaşanan artış, havuz ve denize girerken ihlal edilen hijyen kuralları, bayanlarda yaşanan vajinal enfeksiyon riskini direkt etkiliyor. Bilhassa havuzlarda kâfi hijyenin sağlanamaması, su deviniminin gereğince güzel olmaması sonucu enfeksiyon için uygun taban oluşuyor. Bu nedenle temizliğinden emin olmadığınız havuzları kullanmamanız kıymetli bir mevzu haline geliyor.

Çok terliyorsanız…

Terlemek yaz aylarının en sevilmeyen bahisleri ortasındadır. Bu aylarda artış gösteren terleme ve genital bölgenin daha az havalanması enfeksiyon oluşumunu tetikliyor. Enfeksiyonlara bağlı olarak da vajinal akıntı, mantar üzere şikayetler yaşanabiliyor. Vajinal akıntıların yaşanmasındaki en büyük sebepleri ortasında vajinal floranın bozulması yer alıyor. Vajende doğal olarak zararsız mikroplar bulunur. Zararsız mikroplar ile vajenin asidik olmasını sağlayan laktobasiller ortasında bir istikrar vardır. Vajinal ortamın bu istikrarı bozulursa laktobasiller azalır, vajen pH’ı değişir, vajende az ölçüde doğal olarak bulunan zararsız mikroplar fazlalaşıp vajinal enfeksiyon yerini oluştururlar.

Bunlar vajinal flora istikrarını altüst edebilir…

Hormonal değişiklikler,

Genital bölgenin nemli ve havasız olması,

Adet kanaması,

Sık cinsel bağlantı,

Islak mayo,

Susuzluk,

Uykusuzluk,

Antibiyotik kullanımı,

Doğum denetim ilaçları,

Diyabet hastalığı,

Anemi,

Tiroit sorunları,

Alkol ve sigara kullanımı,

Bu belirtileri gösteriyorsanız jinekolojik muayeneyi ihmal etmemelisiniz

Vajinal akıntı,

Kanlı akınt,

Kokulu akıntı,

Yeşil, kahverengi, sarı yahut pembe kırmızı akıntı,

Koyu, peynir kıvamında yahut pıhtı üzere akıntı,

Karın ağrısı ve ateş şikayetleri,

Akıntı ile birlikte dış cinsel organlarda acı, kızarıklık, yanma ve kaşıntı varsa

Hijyen tekliflerine kulak verin

Vajinal duştan uzak durun,

İç çamaşırınız pamuklu tercih edin,

Bol ve rahat kıyafetleri seçin,

Çamaşırları parfümsüz deterjanla yıkayın,

İç çamaşırınızı sık sık değiştirin,

Genel hijyene dikkat edin,

Enfeksiyonlara karşı prezervatif kullanın,

Pak olmayan havuza girmeyin,

Havuz – deniz sonrası mayo değiştirin,

Jinekolojik denetimlerinizi aksatmayın.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı