Dillere destan Kestane Unu Beydağ’da Çölyak hastalarına derman oluyor

Beydağ halkının büyük bir bölümü tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlamaktadır. Bölge toprağının çok verimli olmasından ve iklim koşullarının uygunluğu nedeniyle bir yılda aynı toprakta yetişen iki- üç ürün elde edilebilmektedir. Hayvancılık ise; daha çok ovada ve merkezde büyükbaş hayvancılık başta olmak üzere, küçükbaş hayvanlar beslenmektedir. Tarım ve hayvancılıkta aile ziraatı özelliği göze çarpar. Ziraatta modern aletler kullanılır. Birçok yöreye göre gerek tarımda gerekse hayvancılıkta daha bilinçli ve modern çalışma teknikleri kullanılır.

Tarımsal ekonomide en önemli ürünler kestane, incir ve zeytindir. İlçede yıllık 2500 ton kestane, 1500 ton incir, 750 ton zeytinyağı üretilmektedir. Ayrıca Halıköy’ün Ovacık yaylasında 1000 tona yakın barbunya yetiştirilmektedir. Hayvancılığın hızla geliştiği ilçede, ovanın büyük bir bölümüne hayvan yemi olarak kullanılan silajlık mısır ekilidir. Bunu yanında meşhur patates, karpuz, domates ve biber de çiftçilerin önemli gelir kaynaklarıdır.

Yıllık üretim oranı iki buçuk tonu bulan kestanenin lezzeti ve bilinilirliği ulusal çaptadır. Beydağ’ın iklim koşulları ve toprak verimliliği burada yetiştirilen kestanenin diğer bölgelerdeki kestanelerle arasındaki lezzeti ortaya çıkarmaktadır. Geçtiğimiz yıl İstanbul’da düzenlenen Tarım Zirvesi’nde üretilen kestanelerin ve işlenen kestanelerden elde edilen unun sunumuyla beraber sağlık konusunda yeni bir umut ortaya çıktı. Yine geçtiğimiz yıl açılan kestane işleme tesisiyle beraber glüten hassasiyeti bulunan insanların hayatları boyunca beyaz un tüketememelerine karşın sağlıklı ve lezzetli bir alternatif oluşturulmuş oldu.

Kestane unu; çölyak hastaları, kestane ununu hammadde olarak kullanan pasta, hazır gıda ve bebek maması üreticileri ile kestane unu tercih eden tüketicilerin şüphesiz ilgi odağında olacaktır. Özellikle yerli üreticiden sunulacak olan bu ürün güven sağlama konusunda da başarılı olacaktır. Tarihi kesin bilinmemekle birlikte özellikle bölge halkı tarafından kullanımı yıllar öncesine dayanmaktadır. Son 50 yıldır Beydağ kestane unu kullanımı bölge sınırlarını aşıp ülke genelinde de rağbet gören bir ürün halini almıştır. Beydağ kestane unu bu ününü birçok hastalığa çare olmasına borçlu olduğu gibi içerisindeki vitamin mineral, yüksek protein ve lif potansiyeline de borçludur. Aynı zamanda glütensizdir.

Çölyak hastalarının ömür boyu glüten içermeyen gıdalarla diyet yapmak zorunda olduğunu anlatan Beydağ ilçe Belediye Başkanı Feridun Yılmazlar, proje kapsamında bu hastalar için, oldukça pahalı olarak ithal edilen glütensiz un yerine, düşük fiyatta glütensiz kestane unu üretilmiş olunacağına dikkat çekti.

Başkan Yılmazlar , böylece, hastaların tüketmek zorunda oldukları glütensiz gıda fiyatlarının da aşağı çekilebileceğini bildirdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı