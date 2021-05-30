Ege Gübre’de genel kurul tescili

Ege Gübre’de genel kurul tescili

 Ege Gübre Sanayii A.Ş'nin genel şura kararları tescil edildi. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapıl
Ana Sayfa Ekonomi 30 Mayıs 2021 13 Görüntüleme

Dinamik Isı’da maddi duran varlık alımı

Dinamik Isı’da maddi duran varlık alımı

Dinamik Isı Makina Yalıtım Materyalleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, maddi duran varlık alımı yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimizin 04.05.2021 tarih ve 523451 numaralı 36.534.000 TL dengeli yatırım teşvik evrakındaki yatırımlarımıza istinaden Tire Organize Sanayi Bölgesi 1730 ada, 5 nolu parselde inşa edilecek olan yeni Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Gereçleri Üretim Tesisinde kullanılmak üzere 1.400.000 avro fiyatındaki ekstrüzyon ve vulkanizasyon fırını ve ekipmanları alımına ait kontrat imzalanmıştır. Kelam konusu makina ve ekipmanlarının 2021 yılı Aralık ayında teslim alınması öngörülmektedir. Mukaveleye ait süreçler tamamlanmıştır.”

Hibya Haber Ajansı

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