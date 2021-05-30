Dinamik Isı’da maddi duran varlık alımı

Dinamik Isı Makina Yalıtım Materyalleri Sanayi ve Ticaret A.Ş, maddi duran varlık alımı yaptı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklama şöyle:

”Şirketimizin 04.05.2021 tarih ve 523451 numaralı 36.534.000 TL dengeli yatırım teşvik evrakındaki yatırımlarımıza istinaden Tire Organize Sanayi Bölgesi 1730 ada, 5 nolu parselde inşa edilecek olan yeni Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Gereçleri Üretim Tesisinde kullanılmak üzere 1.400.000 avro fiyatındaki ekstrüzyon ve vulkanizasyon fırını ve ekipmanları alımına ait kontrat imzalanmıştır. Kelam konusu makina ve ekipmanlarının 2021 yılı Aralık ayında teslim alınması öngörülmektedir. Mukaveleye ait süreçler tamamlanmıştır.”

Hibya Haber Ajansı