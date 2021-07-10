Dinçer Lojistik 3. Gamification Hackathon’dan ödülle döndü

GamFed Türkiye’nin bu yıl 3’üncüsünü düzenlediği Gamification Hackathon, 48 saatlik bir maratonun akabinde sona erdi. 18-19-20 Haziran tarihlerinde gerçekleşen 3. Gamification Hackathon’da Dinçer Lojistik iş maksatlarıyla yarışan PushUp kadrosu, geliştirdiği oyunlaştırma projesiyle 5 büyük mükafattan biri olan ‘Bahçeşehir Üniversitesi Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı. Lojistik operasyonlarda sipariş toplama sürecinin aktifliğinin arttırılması ana gayesiyle geliştiren ödüllü proje, Dinçer Lojistik tarafından iş süreçlerine uyarlanarak hayata geçirilecek.

Üniversite öğrencilerinden oluşan takımların, oyunlaştırma gayesi olan markalar ile eşleşerek 48 saat içinde en düzgün oyunlaştırma fikrini geliştirmeye çalıştığı 3. Gamification Hackathon 20 Haziran’da sona erdi. Pandemi şartları nedeniyle online olarak gerçekleştirilen maratonda bu yıl 20 takım yarıştı. Türkiye lojistik kesimini geleceğe taşıma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren ve dala kazandırdığı yenilikçi tahlillerle bilinen Dinçer Lojistik’in iş gayeleriyle yarışan PushUp ekibi, güçlü rakipler karşısında kıymetli bir muvaffakiyete imza atarak 3. Gamification Hackathon’u mükafatla tamamladı.

Lojistik operasyonlarda sipariş toplama sürecinin aktifliğinin arttırılması ana gayesiyle Dinçer Lojistik ismine yarışan PushUp kadrosu, geliştirdiği modelle 5 büyük mükafattan biri olan ‘Bahçeşehir Üniversitesi Özel Ödülü’nü almaya hak kazandı. Ana amacın yanı sıra eser toplama operasyonlarında verimlilik, en az düzeyde kusur, toplanan eserlerin yanlışsız ayrıştırılmış alana aktarılması üzere alt maksatları de içeren ödüllü model; iş süreçlerinin mükemmelleştirilmesini sağlayacak bir uygulama olarak büyük dikkat çekti.

“Oyunlaştırmayı geleceğin iş modeli olarak sahipleniyoruz”

Rutin operasyonel süreçleri ‘oyun’a çevirerek verimliliği arttırmaya yönelik yeni kuşak bir uygulama olan oyunlaştırmanın dünyada olduğu üzere ülkemizde de sahiplenilmeye başladığını aktaran Dinçer Lojistik Depolama Tahlilleri Yöneticisi Ufuk Toptaş, bilgi teknolojilerinin kullanımıyla iş süreçlerinde şahsileştirilmiş tecrübeler yaratan, etkileşimlerin gerçek vakitli takip edilmesini sağlayan ve bu yolla randımanı artıran oyunlaştırmanın geleceğin iş modeli olarak görülmesi gerektiğini söyledi. Gamification Hackathon’a iştiraklerindeki motivasyonları hakkında konuşan Toptaş, “Hem firmamız hem bölümümüz hem de yeni jenerasyon için bir katma kıymet oluşturacağına inanarak Gamification Hackathon 2021 içerisinde var olmaya karar verdik. Oyunlaştırmanın bir firmanın hayat döngüsünde birçok alanda kullanılabileceğini biliyoruz. Dinçer Lojistik olarak 3. Gamification Hackathon’da sipariş kanadı üzerinden ilerledik ve bir performans gelişimi yaratmayı oyunlaştırma üzerinden gerçekleştirebileceğimize kendi içimizde ikna olduk. Her şeyden evvel Gamification Hackathon mühletince Dinçer Lojistik iş gayeleriyle yarışan PushUp ekibinin başarısıyla gurur duyduğumuzu belirtmek isterim. Bu muvaffakiyet yalnızca bir ödül ve bir fikir olarak kalmayacak. Yarışta, hazırladıkları proje ile mükafata hak kazanan öğrenci arkadaşlarımıza, projelerini hayata geçirme imkânı tanıyacağız. Geliştirilen ödüllü oyunlaştırma projemizi iş süreçlerimize uyarlayarak, hayata geçireceğiz” dedi.

3. Gamification Hackathon’da Dinçer Lojistik iş maksatlarıyla yarışan PushUp grubunun ödüllü projesini, performans ve rating de dahil olmak üzere uçtan uca tüm süreçleri kapsayacak halde genişleterek operasyonlarına entegre edecekleri bilgisini veren Toptaş, çalışanlarına eğlenceli bir performans takip aracı sunarak 2022 yılı içinde tüm iş süreçlerini mükemmelleştirmek üzere oyunlaştırma tekniğinden faydalanacaklarını da belirtti.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı