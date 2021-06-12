Dinçer Lojistik’ten Yeni Nesil Rota Optimizasyonu Çözümü Optiyol’a Yatırım

Dinçer Lojistik, bulut tabanlı yeni jenerasyon rota optimizasyonu tahlilleri sunan Optiyol’a yatırım yaptı. Optiyol, Dinçer Lojistik ile birlikte, Ford Otosan’ın kurumsal teşebbüs sermaye şirketi Driventure, Fark Holding, Coşkunöz Holding ve Arya Bayan Yatırım Platformu’nun da iştirakiyle toplamda 810 bin dolarlık yatırım tipini kapamış oldu.

Türkiye lojistik bölümünü geleceğe taşıma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Dinçer Lojistik, teşebbüsçü ekosisteminin gelişimini destekleyen yatırım ve iş birliklerine Optiyol ile bir yenisini ekledi. Türkiye’de 81 vilayet ve 973 ilçeye yayılmış dağıtım ağı ile dikkat çeken Dinçer Lojistik, yaptığı yeni yatırımın katkısı ve bilhassa son devirde sürat kanan e-ticarette yaşanan değişimin tesiriyle lojistik operasyonlarında rota ve yük optimizasyonu ile verimliliğini arttırmayı hedefliyor. Optiyol; Dinçer Lojistik, Ford Otosan’ın kurumsal teşebbüs sermaye şirketi Driventure, Fark Holding, Coşkunöz Holding ve Arya Bayan Yatırım Platformu’nun da yatırım çeşidine iştirakiyle toplamda 810 bin dolarlık yatırım hacmine ulaştı.

“Lojistik kesiminde dijital entegrasyonlar kritik değerde”

18 yıldır Türk lojistik bölümünün başkanları ortasında yer alan Dinçer Lojistik, 1000’in üzerinde çalışanıyla kesime tecrübesi yansıtırken, 50 kişilik uzman bir takımdan oluşan AR-GE merkezinde de yeni sistem, uygulama, hizmetlerle farklı iş modelleri sunuyor ve eser yelpazesini teknolojik imkânlarla geliştiriyor. Bugün, lojistik kesiminde dijitalleşmenin rekabette öne geçmenin temel şartı olduğunu söyleyen Dinçer Lojistik İdare Heyeti Lideri Mustafa Dinçer, “Hızlı tüketim eserlerinden perakendeye, e-ticaretten nakliyata, lojistik operasyonları yürüten pek çok kesime rota ve yük optimizasyon tahlilleri sağlayan Optiyol, işletmelerin tedarik zinciri gereksinimlerine yönelik özel tasarlanmış algoritmalar ile müşterileri için hem mikro dağıtım hem de makro dağıtım operasyonlarını dijitalleşme ile optimize ederek verimlilik sağlıyor. Dinçer Lojistik olarak lojistik bölümünde dijital entegrasyonların kritik pahada olduğunun şuuruyla 81 vilayet ve 973 ilçeye yayılmış eksiksiz ve parsiyel dağıtım ağımızın aktif idaresinde Optiyol’un rota optimizasyon tahlillerinden faydalanıyoruz” açıklamasında bulunuyor.

“Start-up’ları takip eden uzman bir takımımız var”

Dünyada olduğu üzere ülkemizde de giderek canlanan start-up’lara nitelikli yatırımcılardan gelen dayanakların ekosistemin büyümesindeki aktif faktörlerin başında geldiğini belirten Mustafa Dinçer, “Dinçer Lojistik bünyesinde ülkemizdeki ve dünyadaki bütün lojistik start-up’larını takip eden bir takım bulunuyor. Bu takımla birlikte dünyadaki iştirakler, stratejiler, ekipmanlar, projeler üzere bahis başlıklarının ayrıntılı olarak takip ve tahlil ediyoruz. Bölümün geleceğinin yenilikçi teknolojik altyapılar üzerinde yükseleceğine inanıyor ve bu kapsamda çalışan start-up kuruluşları destekliyoruz. 2021 yılı start-up yatırım planlarımız dahilinde, kesimi ileriye taşıyacağına inandığımız akıllı rota optimizasyonu tahlilleri sunan Optiyol’a yatırım yapmış bulunuyoruz. 2021 yılında bir start-up yatırımı daha yapacağız. Önümüzdeki periyotta start-up yatırımlarımız devam edecek” kelamlarını kaydediyor.

Dinçer Lojistik Hakkında:

Tecrübesi, kaliteli hizmet anlayışı, uzman takımı ve insan kaynağına verdiği kıymetle kesimde farklılaşan Dinçer Lojistik, kurulduğu 2003 yılında öncelikle kimyasal ve tehlikeli kimyasal lojistiğine odaklandı. Daima büyümeyi ve gelişmeyi hedefleyen, bu alandaki başarısıyla pazarda haklı bir yer edinen marka, vakit içinde tehlikeli husus lojistiği tecrübesine inşaat, plastik ve kauçuk, endüstriyel eserler, tanker (dökme taşımalar), otomotiv yan sanayi ve bitki muhafaza eserleri üzere farklı alanları da ekledi. 2017 yılında özel grup ve araç filosu idaresini geliştirerek hizmetlerini FMCG bölümüne de taşıyan Dinçer Lojistik; depolama ve antrepo hizmetlerinden nakliyeye, hammadde tedarikinden başlayarak son kullanıcı erişimine kadar lojistiğe, e-ticaretten kontrat lojistiğine kadar gereksinim duyulan her alanda katma pahalı, kapsamlı ve kaliteli hizmet vermektedir. Türkiye’nin en çok tercih edilen şirketlerden biri olarak faaliyetlerini sürdüren Dinçer Lojistik; 81 vilayet ve 973 ilçeye yayılmış tam ve parsiyel dağıtım hizmetleri ağının yanı sıra 17 vilayette yer alan 35 lokasyonda, toplam 350 bin metrekarelik alanda depolama hizmetleri sunmaktadır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı