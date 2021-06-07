Diş eti kanaması sağlık sorunu habercisi olabilir

Diş eti kanaması en yaygın formda diş fırçalama esnasında kan görülmesi halinde fark edilir. Bunun yanı sıra, diş eti kanamasına yol açan hastalığın farklı belirtileri olarak kimi hassasiyet problemleri da ortaya çıkacaktır. Sıcak ve soğuk içecekleri tüketirken diş etinde hissedilen sızlama, yiyecekleri çiğnerken diş etinde baskı hissetme, diş etinin olağan renginden daha kırmızı olması ve buna bağlı olarak şişme, kullanılan protezlerin diş etlerini çok derecede sıkması en önemli diş eti kanaması belirtilerindendir.

Diş eti kanaması birden fazla vakit bakteriyel enfeksiyonlardan kaynaklı olduğundan antiseptik gargaraların kullanılması da kanamaların oluşmasını engelleyebilir. Ilık ve tuzlu suyla gargara yapmak diş etlerini rahatlatır. Diş etlerine ziyan vermemek için yumuşak uçlu diş fırçası kullanılması önerilir. Bilhassa, hassas diş etine sahip bireyler bu usul diş fırçalarını tercih etmelidir. Son yıllarda kullanımı artan elektrikli diş fırçaları tesirli bir diş paklığı için daha uygundur ve diş etlerinin temizlenmesine daha fazla yardımcı olur. Şayet kanama şikayeti geçmezse, kesinlikle denetim için diş doktoruna başvurmak gerekmektedir.

Takma diş yahut protez kullananlarda diş eti kanaması meydana geldiğinde uzman bir diş tabibine başvurarak aparatın ağız yapısına uygun olup-olmadığı değerlendirilmelidir. Sigara ve alkol üzere ağız sıhhatini bozan alışkanlıklar terk edilmelidir. Diş eti kanaması sebebi kanama bozukluğu, kronik hastalıklar, diyabet üzere sistemik hastalıklar ise uzman bir doktor tarafından kıymetlendirmek üzere sıhhat kuruluşuna başvurmak gerekir.

Diş eti kanamaları giderilmediği takdirde ağız içi mikroorganizmaların ölçüsünde artış ile bir arada daha önemli problemler oluşabilir. Bilhassa, kalp kapak sorunu olan bireylerde enfektif endokardit gelişme riski önemli artış gösterir. Bu nedenle, kalp kapak sorunu üzere enfektif endokardit riski yüksek hastaların diş eti sorunlarına daha hassasiyetle yaklaşmaları hayli değerlidir.

Diş eti kanamasının tedavisinde, öncelikle altta yatan sebebi bilmek değerlidir. Diş eti kanamasının tedavisinin birinci adımı kişisel olarak ağız bakımının nizamlı ve ihtimamlı bir formda yapılmasıdır. Günlük ağız bakımının yanı sıra, yılda 2 kere diş muayenesinin yapılması gerekmektedir. Koyu kırmızı diş etine dişlerin etrafında, üzerinde yahut ortasında daima olarak biriken yapışkan bir sinema formundaki plaklar neden olabilmektedir. Plak birikimi sonucunda ortaya çıkan gingivitis ismi verilen yapışkan ve renksiz bakteri plağı diş etlerinde iltihaplanmaya, vakitle kanamalara neden olur. Çok plak birikimi kanamalara sebebiyet verebileceği üzere periodontitis ismi verilen ve çok daha önemli bir sıhhat sorunu olan çene kemiği hastalığına da yol açabilir. Ağızda meydana gelen bu ve bunun üzere hastalıklar bireyin sıhhatini olumsuz tarafta etkileyerek hayat kalitesinin düşmesine yol açar. Dişlerin gerçek bir formda fırçalanması ve diş ipi kullanımı diş plağı oluşumunu en aza indirgeyeceğinden diş eti kanaması riskini de değerli ölçüde azaltacaktır.

Hibya Haber Ajansı