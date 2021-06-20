Dişlere zarar veren 5 yiyecek

Şeker

Şekerli yiyecekler çürük riskini arttırdığı için dişler için en riskli besin kümelerinden biri. Bilhassa günümüzde çok kolay ulaşılabilen paketli ve şekerli besinler en büyük tehlike. Yalnızca paketli formlar değil, doğal meyvelerin kurutulmuş hallerinin de hem yüksek şeker içerdikleri hem de yapışkan oldukları için çürük konusunda olumsuz tesir oluşturabildiği göz önüne alınmalı.

Ekmek, Kraker üzere Yapışkan Yiyecekler

Şekerli besinlerin ağız ve diş sıhhatinde riskli oldukları bilinen bir gerçek. Ancak sanılanın bilakis tuzlu olsalar dahi ekmek, kraker ve kuru pastalar üzere besinler de ağızda sindirim esnasında şekere dönüşüyor ve çürük oluşturabiliyor. Ayrıyeten yapışkan oldukları ve ağızdan sıkıntı uzaklaştırıldıkları için daha da büyük risk oluşturdukalrını söylemek yanlış olmaz. Bu tıp eserler diş yüzeyinde uzun mühlet kaldıkları vakit bilhassa çocuklarda direkt çürük sebebidir. Çabucak de fırçalama imkanımız yoksa bu besinlerden uzak durmalı ya da su ile çalkalayarak yahut ağız gargaraları kullanarak biraz olsun paklık sağlamalısınız.

Asitli / Şekerli İçecekler

Bilhassa limon, portakal üzere narenciye kümesinden meyvelerin suları, kola, gazoz üzere asitli içeçekler diş minesinde aşınmaya yol açar.Bu aşınmalar uzun vadede çürük riski oluşturabilir. Ayrıyeten ileri seviyede aşınmalar hassasiyete sebep olur. Soğuk-sıcak, ekşi-tatlı üzere uyaranlara karşı gelişen hassasiyetler çok rahatsız edici olabilir. Şahısların günlük konforunu çok tesirler.

Güç içecekleri de üzerinde durulması gereken eserlerden. Yüksek şeker oranı, pH bedelleri sebebiyle çürük oluşturmak konusunda dikkat edilmeli.Bu çeşit içecekleri hudutlu tüketmek yahut dişlere temas etmemesi için pipetle içmek inançlı bir tahlil olabilir.

Cipsler

Cips ve gibisi atıştırmalıklar tükürükte erimediği ve yapışan oldukları için genel manada riskli besinler olarak kabul edilir. Dişlerin ortasındaki ve üzerindeki temizlenmesi güç girinti ve çıkıntılara yapışan bu cips ve türevleri çürük için elverişli ortamlar oluşturur.

Çekirdek Fıstık üzere Kabuklu Besinler

Bilhassa ön dişlerle çekirdek kırmak, fıstık kabuğu açmak mutlaka kaçınılması gereken alışkanlıklardan. Daima ve çok sayıda tekrarlandıkları vakit ön dişlerde kırılmalara, aşınmalara ya da çentikler oluşmasına yol açan bu besinlerin dikkatli tüketilmesi ve kabuklarını açarken/kırarken dişlerin kullanılmaması tavsiye edilir.Arka dişlerle fındık-ceviz kabuğu kırmak da sık rastlanır bir durum. bu makus alışkanlığın doğal dişlerin, mevcut dolguların, kaplamaların kırılmasına sebep olacağı da hiç bir vakit unutulmamalıdır.

Hibya Haber Ajansı