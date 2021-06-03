Diyabet hastasıysanız dikkat

İnsülin salınımı yahut insülin tesirinin yetersizliğine bağlı olarak kan şekerinin artmasıyla (hiperglisemi) kendini gösteren bir hastalık olan diyabet, görme kaybına neden olabiliyor.

Diyabetik retinopati, kan şekeri yüksekliğinin, gözün art (retina) kısmına ziyan vermesiyle ortaya çıkan diyabet komplikasyonudur. Diyabetik retinopati yetişkinlerde diyabetli şahıslarda körlüğün en yaygın nedenidir.

Belirtileri nelerdir?

Şahıslarda hiçbir şikâyet olmayacağı üzere; görüşünüzde yüzen noktalar yahut karanlık ipler (uçuşan cisimler), bulanık görme, dalgalanan vizyon, bozulmuş renk görme, görüşünüzde karanlık yahut boş alanlar ve görme kaybı üzere ağır şikayetler yapabilir.

Diyabetik retinopati nasıl oluşur?

Şeker yüksekliği vakitle retinayı besleyen kılcal damarların tıkanmasına ve kan akışının kesilmesine neden olur. Sonuç olarak göz içinde yeni kan damarları oluşmaya başlar lakin bu kan damarlarının gelişimi düzgün olmadığı için dışarıya kolay kolay sızıntı verebilir.

Kimler daha risklidir?

Tip 1 diyabeti yahut tip 2 diyabeti olan herkeste diyabetik retinopati gelişebilir lakin uzun vakittir şeker hastasıysanız, kan şekeri düzeyi daima yüksek seyrediyorsa, tansiyonunuz yüksekse, kolesterolünüz yüksekse, gebeyseniz, sigara kullanıyorsanız diyabetik retinopati riskiniz daha fazla demektir.

Diyabetik retinopati komplikasyonları

Vitreus kanaması: Yeni kan damarları, gözün merkezindeki berrak, jöle üzere husus içine kanayabilir. Kanama ölçüsüne nazaran, sadece görüşünüzde uçuşan küçük noktalar görebilirsiniz ya da şiddetli kanama varsa kan vitröz boşluğu doldurarak görüşü büsbütün bozabilir.

Retina dekolmanı: Retinanın gerisindeki hücre katmanından ayrılmasıdır. Retina, gözün içini kaplayan ışığa hassas bir doku katmanıdır, beyefendisine görsel sinyaller gönderir. Retinanın ayrılması kalıcı körlüğe neden olabilir ve tıbbi bir acil durum olarak kabul edilmelidir.

Glokom: Tipik olarak glokom göz içindeki yüksek basınçtan kaynaklanır. Göz içinde berrak bir sıvı bulunur, bu sıvıda devamlı yeni üretilen sıvı, eski sıvının yerini alır ve bir boşaltma sistemiyle fazla sıvı kanallardan drene olur. Bu drenaj düzeneği diyabetik hastalarda tıkanabilir ve gözünüzün içindeki doğal basınç artabilir. Bu basınç artışı vakitle görme hudutlarına ziyan verebilir. Sonunda, diyabetik retinopati, glokom yahut her ikisi de tam görme kaybına yol açabilir.

Önlemek için ne yapılmalı?

Diyabetik retinopatiyi önlemek yahut ilerlemesini geciktirmek için kan şekeri denetimi, kan basıncı ve kolesterol denetimi sağlanmalıdır. İstikrarlı beslenmeye uyulmalı ve haftada en az 150 dakika antrenman yapılmalıdır.

Tip 1 diyabetli hastalarda teşhisten 5 yıl sonra başlayarak, tip 2 diyabetlilerde teşhiste retinopati taraması başlatılmalı ve yılda bir göz muayenesi yapılmalıdır. Diyabeti olup gebelik planlayanlarda, gebelik öncesi ve hamilelerde her trimesterde göz muayenesi yapılmalıdır.

Hibya Haber Ajansı