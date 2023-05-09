Diyarbakır’da çete operasyonu: 20 gözaltı

Diyarbakır’da çetelere yönelik yapılan operasyonlar kapsamın da çok sayıda, mühimmat, uyuşturucu madde ile beraber aranan 20 kişi göz altına alındı.

Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) – Diyarbakır Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma ile Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler bu sabah Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde düzenlenen operasyon kapsamın da kasten adam yaralama, silahlı saldırı, haraç kesme ve uyuşturucu satıcılığı gibi birçok suça bulaşmış hakkında kesilmiş cezası bulunan 20 kişi gözaltına alındı.

Yapılan operasyonda 1 adet (AK-47) uzun namlulu silah, 1 adet MP5 otomatik silah, 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet balistik çelik yelek, 18 adet şarjör, 400 adet fişek, 2 kilo 50 gram esrar maddesi, 11 kilo 50 gram skunk maddesi, 4700 adet uyuşturucu hap ve 4 adet hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 20 şüphelinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Halen aranan ve yakalanamayan diğer şüphelilere yönelik ise çalışmaalrın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak : İGFA