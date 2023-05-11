Diyarbakır’ın 17 mahallesinde sınır değişikliği

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde bulunan 17 Mahallenin hem sınırları hem de adlarının değiştirilmesine ilişkin Diyarbakır’dan yazılı duyuru yapıldı.

Diyarbakır Ajans / DİYARBAKIR (İGFA) – Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan duyuruda, “İlimiz Yenişehir ilçesi sınırları içerisinde bulunan 17 merkez mahallenin adlarıyla sınırlarının tespitine ilişkin 05.04.2023 tarihli ve 95 sayılı Belediye Meclis Kararı, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 9. maddesi gereğince Valilik Makamının 08.05.2023 tarihli ve 69279 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür” ifadelerine yer verildi.

Valiliğin resmi internet sayfasında konuya ilişkin yapılan duyuruya ek olarak alınan kararların görselleri de paylaşıldı.

Söz konusu kararlara ulaşmak için tıklayabilirsiniz.

Kaynak : İGFA