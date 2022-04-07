Dizüstü bilgisayarlarda film izlemeyi kolaylaştıran 3 temel özellik

Taşınabilir olması sebebiyle büyük bir kolaylık sunan dizüstü bilgisayarlar, sahip oldukları bazı özelliklerle iş yaşamını desteklediği gibi film dizi izleme, müzik dinleme gibi sosyal faaliyetlerde de en büyük yardımcınız olabiliyor.

İster okul, ister iş hayatımız olsun, en yoğun geçirdiğimiz dönemlerde bile ara verip bazen bir şeyler izleme ihtiyacı duyabiliyoruz. Dizüstü bilgisayarlarımızda bir sinema filmi ya da heyecanlı bir dizinin birkaç bölümünü birden izlemek istediğimizde bazen canımızı sıkan olaylar da yaşanabiliyor.

Dizüstü bilgisayarlarda film ya da dizi izlemeyi kolaylaştıran 3 temel özellik işe şöyle öne çıkıyor:

1- Uzun batarya ömrü

Dizüstü bilgisayarlarımızı genelde daha iyi performansta kullanmak için fişe takılı bir şekilde kullanıyor olsak da buna rağmen kimi zaman prizden uzakta bir köşede olduğumuz durumlar da oluyor. Tabi bunun yanı sıra dizüstü bilgisayarları yolculukta ya da dışarıda kullandığımız durumlar da yaşanabiliyor. Uzun bir yolculuk sırasında daha filmin ilk yarısına gelmeden bataryanın bitmesi ise bu konuda yaşanabilecek en büyük kabuslardan biri.

Küresel akıllı cihaz üreticisi HONOR’un Türkiye’de piyasaya sürdüğü son dizüstü bilgisayar modeli HONOR MagicBook 16 ise günlük ofis işleri için 8 saate kadar güç sağlayan ve 8,8 saate kadar 1080P video oynatmayı destekleyen 56 Wh pile sahip. Yeni 65W taşınabilir süper şarj cihazı ile HONOR MagicBook 16, 30 dakika içinde yüzde 50’ye kadar, yaklaşık 1,5 saatte ise yüzde 100’e kadar şarj edilebiliyor. Cihazın uzun batarya ömrü sayesinde film ve dizi keyifleri yarıda kalmıyor.

2- İyi ekran kalitesi

İyi bir ekran izlediğiniz içeriklerin daha kaliteli bir şekilde size sunulması anlamına geliyor. Fakat siyah dengesi kötü olan bir ekran filmin atmosferini de kötü yönde etkileyebilir. Diğer taraftan nit değeri düşük olan bir bilgisayarda gündüz film izlemek birçok detayı kaçıracağınız anlamına da geliyor. Hele ki düşük mavi ışık sertifikası yoksa, uzun maratonlu film serilerinde göz sağlığınız kötü bir şekilde etkilenebilir.

AMD Ryzen™ 5600H işlemcisi ile günlük kullanımda yüksek bir performans sunan HONOR Magicbook 16, HONOR FullView 16,1 inç IPS ekranı, TÜV Rheinland Flicker-free sertifikası ve ekrandan gelen mavi ışığın iletimini azaltarak gözlerinizi korumaya yardımcı olan Eye Comfort özelliği ile film ve dizi izlerken tüm bu problemleri de ortadan kaldırıyor.

3- Hafif ve ergonomik olması

Bir taşınabilir bilgisayarın adının hakkını verip taşınabilir ve ergonomik olması çok önemli. Bilgisayarınızı yanınızda bir yolculuğa götürmek, yazlıkta kullanmak ağır bilgisayarlarda tam aksi bir durum ile karşılaşmanıza sebep olabiliyor. Ağır bir bilgisayarı dizinize koyduğunuz o şekilde film izlemek bir süre sonra film ne kadar heyecanlı olursa olsun yarım bırakmanıza neden olabilir.

HONOR magicbook 16 ergonomik yapısı ile rahat kullanım sunuyor

Sadece 1.84 kg ağırlığı bulunan HONOR MagicBook 16’nın 5.1 mm ince çerçeveli, 16.1 inç IPS ekranı yansıma önleyici özelliğe sahip olup, en üst düzeyde görüntüleme deneyimi sunmak için yüzde 87,3 ekran/gövde oranı ve 170 derece geniş izleme açısı sunuyor. Yüzde 100 sRGB geniş renk gamı ve 300 nit yüksek parlaklık ile HONOR MagicBook 16, en yeni grafikleri ve görüntüleri düzenlemek için gelişmiş renk kalitesi ve canlı netlik sunuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı