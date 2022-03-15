Doç. Dr. Mazlum Şahin’den Kalp Ameliyatlarında uygulanan “Minimal Invaziy” hakkında önemli bilgiler

İstanbul Avcılar’da yer alan Özel Avcılar Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Mazlum Şahin kalp ameliyatlarında uygulanan “Minimal Invaziy” hakkında önemli bilgiler verdi.

Doç. Dr. Mazlum Şahin açıklamasında;”Kalp ameliyatlarında da bir süredir uygulanmakta olan “minimal invaziv” yani küçük kesi yöntemi, hastaya en az zararı vererek sağlığına kavuşturmayı amaçlamaktadır. Klasik yöntemlerle yapılan kalp ameliyatlarında, hastanın “iman tahtası” olarak adlandırılan kemiği tamamen açılmaktayken; küçük kesi koroner by pass ameliyatlarında sol meme yanından herhangi bir kemik kesisi yapmadan koroner bypass yapılmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

Küçük Kesi İle Yapılan Koroner Bypassın (kapalı bypass ) Avantajları Nelerdir?

Doç. Dr. Mazlum Şahin daha sonrasında yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi;

“Standart kesiye göre çok küçük bir alandan yapılan bu ameliyatlarda sternum adı verilen göğüs ön duvarındaki kemik kesilmediği için göğüs duvarı bütünlüğü korunur. Bu da ameliyat sonrası en çok karşılaşılan sorun olan solunum sistemi problemlerinin çok daha az görülmesine neden olur. Hasta göğüs kemiği tamamen kesilerek yapılan ameliyatlarda vücut bütünlüğünün yitirildiği hissine kapılıyor, bu da psikolojik olarak iyileşme süresini uzatır. Küçük kesi ile yapılan ameliyatlarda hasta bu hisse kapılmadan iyileşme süresi hızlanır.

Ameliyat esnasında ve sonrasında kanama miktarı çok düşük olup çoğu ameliyatta kan transfüzyonu işlemine gerek kalmadan hasta taburcu olabilir. Yaklaşık 6-7 cm’lik kesiler ile gerçekleştirilen bu ameliyatlarda ağrı çok daha az olur.

Tüm bunların sonucunda da yoğun bakımda ve hastanede kalış süreleri standart ameliyatlara göre çok kısa oluyor. Yoğun bakım süresi bir gün, servis kalış süresi ise 3 veya 4 gün kadar sürer.

Küçük kesi ile yapılan ameliyatlarda hasta ameliyattan sonra drenleri çekildiği andan itibaren istediği şekilde yatabilir, kendisini iyi hissettiği andan itibaren araba kullanmak, yüzmek, bisiklete binmek elinde yük taşımak gibi ameliyat öncesi yaptığı her şeyi rahatlıkla gerçekleştirebilir. Uzun süredir küçük kesi ile koroner bypass yapan bir hekim olarak hastalarımda gördüğüm en önemli avantajı uyku problemlerinin olmaması ve hızlı psikolojik iyileşme.

Her Hastaya Uygulanabilir mi?

Doç. Dr. Mazlum Şahin bu yöntemin her hastalığa uygulanıp uygulanamayacağını ise şöyle yanıtladı;

Öncelik her zaman hasta sağlığıdır. Evet küçük kesi ile kalp ameliyatlarının hasta açısından birçok avantajı mevcuttur ama cerrahisi standart yönteme göre daha zordur. Öncelik yapılacak cerrahinin tam ve kusursuz olmasıdır. O yüzden küçük kesi ile kalp ameliyatı yapılacak hastalar uygunluğu açısından ameliyat öncesi iyi değerlendirilmelidir.

• Hastanın anatomisi

• Uygulanması gereken cerrahi

• Hastanın akciğer hastalığı olup olmadığı ve kapasitesi

• Kasık atardamarının yapısı

• ilk olarak sayılabilecek dikkat edilmesi gerek unsurlardandır.

Bunun yanı sıra hastanın yaşı, yapılacak bypass sayısı,hastanın kilosu küçük kesi koroner bypass için engel bir durum değildir.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı