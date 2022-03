Doğa Harikalarının Kilidi, TP Vision ve The Explorers Ortaklığıyla Açılıyor!

TP Vision, son teknolojiyi kullanarak gezegenin miras envanterini çıkaran The Explorers organizasyonuyla gerçekleştirdiği ortaklığı duyurdu. The Explorers, ‘’Daha iyi korumak için daha iyi bilin’’ sloganlı küresel proje kapsamında dünya zenginliklerini ve dünyanın doğal, kültürel ve insani mirasını koruma bilincini artırmayı hedefliyor. TP Vision’ın ‘’gelecek nesiller için daha iyi bir gezegen yaratmaya katkıda bulunmak’’ taahüdüyle birebir örtüşen bu projeyle beraber The Explorers’ın benzersiz video ve fotoğraf kataloğu Philips TV’lerde de yer alacak. Dünya harikaları, Ambilight’in büyüsüyle evlere girecek.

4 Ay Boyunca Ücretsiz Deneme Hakkı

Tüm Philips TV kullanıcıları, 4 aylık ücretsiz deneme süresince ev konforunda doğa harikalarını izlemenin keyfini çıkaracak. Ücretsiz deneme; The Explorers uygulaması üzerinden halihazırda Avrupa ve Güney Amerika’da bulunan tüm Philips TV’lerden başlatılabiliyor.

Philips TV için Özel İçerik : Martinique Harikası

Philips TV kullanıcılarının önümüzdeki günlerde, eklenecek özel bir içeriğe de erişim hakkı olacak. Ortaklığın bir parçası olarak işinde usta bir ekibin Martinique’e seyahat ederek Karayiplerdeki bu doğa harikasını evlere getirecek. Dünya zenginliklerinin farkındalığını artımak amacıyla Philips TV’nin perakende tanıtımlarında da The Explorers’ın içerikleri gösterilecek.

“Doğa harikalarını evlere taşıyacağız”

TP Vision Kurumsal Sosyal Sorumluluk & Sürdürülebilirlik Müdürü Stefan van Sabben ortaklıktan duyduğu mutluluğu ‘’The Explorers gibi bizimle aynı hedeflere sahip bir organizasyonla gerçekleştirdiğimiz ortaklık, sürdürülebilirlik yolculuğumuzun çok önemli bir adımı. Teknoloji, sürdürülebilirlik ve dünyanın doğal envanterinin farkındalığının kusursuz bir karışımı olan yeni birlikteliğimiz gurur verici. Doğa harikalarını evlere taşıyarak izleyicilere dünyanın güzelliklerini seyir deneyimi yaşatacağız.’’ sözleriyle aktardı.

Nesli Tükenmekte olan Vahşi Kızıl Amerikan Papağanları Destekleniyor

TP Vision, The Explorers’la ortaklığı kapsamında Honduras’ta nesli tehlike altında olan ve evcil hayvan olarak satılmak amacıyla avlanan vahşi Kızıl Amerika Papağanı projesini de destekliyor. Macaw Mountain ve Bird Park Reserve’i koruma altına alarak Vahşi Kızıl Amerika Papağanlarının Kutsal Vadisi olarak bilinen bölgede güvenle uçmalarına yardımcı olunuyor.

*Uygulamanın 4 aylık ücretsiz deneme sürümü 2019 serisi ve sonrasında Android TV’de çalışan tüm Philips Akıllı TV’lerde ve Saphi platformunda çalışan tüm Akıllı TV’lerde mevcuttur. Yerel uygulama mağazasından indirildikten sonra The Explorers uygulamasının ana ekranında Philips TV kullanıcılarına özel deneme teklifi bulunuyor. 2022 Serisi Philips TV’lerde uygulama Akıllı TV ana ekranında veya Philips uygulamasında önceden yüklenmiş olarak bulunuyor. 4 aylık ücretsiz denemeden faydalanmak için 31 Aralık 2022 tarihinden önce denemeyi başlatmak gerekiyor.

