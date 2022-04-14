Doğaçhane Bu Kez Paris’te Dogaçlaycak

PARİS FESTİVALİNDE TÜRKİYE’DEN TEK EKİP DOĞAÇHANE!

“Doğaçhane” ekibine bu sene 16 ve 17 Nisan tarihlerinde, Fransa’nın Cormeilles-en-Parisis komününde gerçekleşecek olan “Doğaçlama Festivali” için Türkiye’yi temsil etmek üzere bir davet geldi. 4 ülke ve 8 farklı şehirden 50 doğaçlama oyuncusunun yer alacağı festivalde Türkiye’den gidecek olan tek ekip ise Doğaçhane.

2013 yılından beri kültür-sanat üreticisi olarak faaliyet gösteren Tiyatrohane kurulduğundan beri oyunculuk ve tiyatro üzerine onlarca atölye düzenleyerek yüzlerce kişiye eğitim vermiş ve bünyesinde bulunan 3 ayrı tiyatro topluluğu ile sergilediği onlarca profesyonel oyun ile binlerce seyirciye ulaşmıştır. Tiyatro toplulukları arasında yer alan ve doğaçlama tiyatro konusunda uzmanlaşan “Doğaçhane” ekibi ise her sene düzenli olarak üretmeye devam etmekte ve festivallerde yer almaktadır.

Tiyatrohane kurumsal iletişim sorumlusu Melike Çerçioğlu Bilgiç festival ile ilgili; “Türkiye’den gidecek olan tek ekip Doğaçhane olarak; festival kapsamında 16 ve 17 Nisan 2022 tarihlerinde İngilizce ve Fransızca olarak sahneye çıkacağız. Tiyatrohane olarak çok değer verdiğimiz ve daha önce pek çok oyununu sergilediğimiz Paris doğumlu ünlü oyun yazarı Moliere’in 400. Yılı şerefine bu festivale katıldığımız için çok mutluyuz. Bu güzel daveti bize ileten “İzmir Bağımsız Tiyatrolar İnisiyatifi” üyelerinden Toprak Sahne Tiyatrosu genel sanat yönetmeni Onur Çatal’a teşekkür ederim.” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı