Doğadaki Enerji Teknolojinin Yardımıyla Evlere Taşınıyor

Hayat alanları olan meskenler için en kıymetli bahislerin başında iç yerlerin iklimlendirilmesi geliyor. İç yerlerin hakikat iklimlendirilmesi, hem konforu artırıyor hem de bütçeyi muhafaza altına alıyor.

Sürdürülebilir ömür, sürdürülebilir gezegen ve sürdürülebilir gelecek şuuruyla; her alanda olduğu üzere, iklimlendirme kesiminde de farklı alternatifler yaygınlaşamaya başladı. Bu noktada yaygın olarak kullanılmaya başlayan ısı pompası teknolojisi de bunların başında geliyor.

Isı pompalarının Avrupa ve ABD’de ağır olarak kullanıldığını, Türkiye’de de kullanımın arttığını belirten Fortes Mühendislik A.Ş. Teknik Operasyonlar ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı, tıpkı vakitte Makine Mühendisi Muhammet Güngören, bahis hakkında merak edilenleri açıkladı.

Avrupa ve ABD’de Ağır Olarak Kullanılıyor

Sürdürülebilir iklimlendirme tahlilleri ortasında dikkat çeken bir seçenek olan ısı pompalarının yenilikçi, tabiatla uyumlu ve verimli iklimlendirme tahlillerinden biri olduğunu söyleyen Fortes Mühendislik A.Ş. Teknik Operasyonlar ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı, tıpkı vakitte Makine Mühendisi Muhammet Güngören, şöyle konuştu:

Kullanım alanı geniş olan ısı pompaları sayesinde ısıtma ve sıcak su kullanımının yanı sıra soğutma muhtaçlıkları da karşılanabiliyor. Isı pompaları, ısıtma, soğutma ve sıcak su kullanımını tek bir alanda topladığından ötürü, başka ısı kaynaklarına nazaran yüksek güç tasarrufu sağlayabiliyor.

Isı pompasının kullanım sürecinde, tabiata rastgele bir ziyanlı gaz salınımı olmadığından, etraf dostu bir tahlil sunar. Isı pompaları, tüm bunları yaparken elektrik gücüne gereksinim duyar.

Isı pompalarının tabiat ile uyumlu çalışma sistemi, geleceğin çevreci iklimlendirme eseri olarak kabul ediliyor. Avrupa ve ABD başta olmak üzere, ülkemizde de yenilikçi iklimlendirme tahlili olarak karşımıza çıkıyor.” dedi.

Tabiattaki Güçten Yararlanılıyor!

Isı pompası kavramının teknik ayrıntıları hakkında da açıklama Fortes Mühendislik A.Ş. Teknik Operasyonlar ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Güngören: “Isı pompası kavramı, ısının etraftan çekilip yüksek sıcaklık bölgesine transfer edilebileceği fikri ile ortaya çıkmıştır.

Isı pompaları bir kaynaktan aldığı enerjiyi, öteki kaynağa aktararak; ısıtma, soğutma ve sıcak su gereksinimlerine yanıt veren aygıtlardır. Bu transferi soğutma devresinde kullanılan, soğutucu akışkan vasıtası ile yapar.

Isı pompaları, güç alışverişi yaptıkları kaynaklara nazaran havadan havaya, havadan suya, sudan suya, sudan havaya biçiminde dörde ayrılır. Ülkemizde yaygın olarak kullanımı olan ısı pompaları, havadan havaya ısı pompalarıdır. Bu sistemde genel olarak tüm soğutma çevrimlerinde yer alan kompresör, evaparatör, kondenser, genleşme vanası ve sistemde dolaşan bir soğutucu akışkan üzere temel elemanlar kullanılmaktadır.” diye tabir etti.

Güneş Gücü Takviyeli Isı Pompasının Randımanı Ölçüldü

Yaşadığımız konutlarda, iş yerlerinde, alışveriş merkezlerinde ve okul üzere alanlarda, ısınma ve sıcak su üretiminde kullanılan güneş gücü dayanaklı ısı pompası uygulamaları ile iş gücünü düşürmeden daha az güç kullanıp, daha az maliyet ve çevresel tesirleri de minimuma indirerek etraf dostu bir sistemin meskenlere kurulabileceğini belirten Fortes Mühendislik A.Ş. Teknik Operasyonlar ve İş Geliştirme Genel Müdür Yardımcısı Muhammet Güngören şöyle devam etti:

Konutlarda ısınma ve sıcak su üretiminde tıpkı işi daha az güç kullanarak yapmak, sonuçta daha az yakıt kullanmak, daha az para ödemek ve çevreyi birebir oranda da az kirletmek demektir.

Güneş gücü dayanaklı ısı pompası için yapılan bir çalışmada İzmir’de 120 m2 net kullanım alanına sahip bir işyerinde, güneş gücü dayanaklı ısı pompası kullanarak ısınma ve sıcak su üretimi amaçlanmış ve 5 ay mühlet ile 7gün 24 saat çalıştırılmıştır.

Çalışma sürecinde her gün, sabahları güneş gücü sirkülasyon pompası birinci çalıştığında ve akşamüzeri pompa durduğunda ölçümler yapılmıştır.

Gerçekleştirilen çalışma sonucunda tasarruf edilen ölçü ise toplam ısınma gereksiniminin

70’idir. İthal güç kaynaklarına bağımlılığın her geçen gün arttığı günümüzde bu ve gibisi sistemlerin desteklenmesi kaçınılmazdır.” diye konuştu.

Dışa Bağımlılık Oranı Yalnızca 16

Isı pompalarının güç ihtiyacının dışa bağımlılık oranın düşük olduğunu açıklayan Makine Mühendisi Muhammet Güngören, “Türkiye’de üretilen elektrik gücünün yaklaşık 35’i hidrolik, yerli kömür, rüzgar vb. üzere yerli kaynaklar, 65’i doğalgaz, ithal kömür ve petrol üzere ithal edilen kaynaklar kullanılarak üretilmektedir. Yani Türkiye’nin elektrik gücünde dışa bağımlılık oranı 65 kadardır.

Sezonsal toplam performans faktörü, örneğin 4 olan (yani ürettiği gücün 25’ini elektrik şebekesinden, 75’ini tabiattan alan) bir ısı pompası sisteminin güç ihtiyacının dışa bağımlılık oranı yalnızca 16 (0.65×0.25) kadardır.

Kazan ve kombi sistemlerinin yakıt olarak kullandığı doğalgaz ve öbür petrol türevlerinin (fuel oil, mazot vb.) tamamı ithal edilmektedir.

CO2 salınımlarında ise ısı pompası sistemleri, tabiat dostu olarak nitelendirilebilir. Kullanıldığı noktada hiç salınımı yoktur, yalnızca kullandığı elektrik gücünün üretildiği yerdeki CO2 salınımı kelam mevzusudur ve bu kıymet; fuel oil ve mazot kullanan kazan/kombilerin salınımlarının 40-45’i kadar, doğal gaz kullanan yoğuşmalı kazan/kombilerin salınımlarının ise 65- 70’i kadardır.” dedi.

Performans Katsayısı Yüksek

Isıtma pompalarının verimlilik konusunda performans katsayılarının yüksek olduğunu lisana getiren Güngören, şöyle konuştu: “Türkiye’nin iklim şartları düşünüldüğünde öteki sistemlere nazaran daha verimli olan ısı pompalarının performans katsayıları yüksektir.

Kaynak olarak havanın kullanıldığı aygıtlarda, hava sıcaklığının değişimine bağlı olarak değişkenlik oluşabilmektedir. Son yıllarda yaşanan gelişmeler, çok düşük hava sıcaklığında dahi ısı sisteminin faal bir biçimde çalıştığını göstermiştir.” dedi.

Villa Tipi Konutlarda ve Otellerde Yaygın Olarak Kullanılıyor

Isı pompalarının ülkemizin ılıman ikliminden kaynaklı olarak havadan suya uygulamalar için daha elverişli olduğunu vurgulayan Güngören, şöyle devam etti:

“Gerçekleşen projelerin büyük bir kısmı, hava kaynaklı ısı pompalarından oluşmaktadır.

Otel projelerinde; havuz ısıtmasında ve sıcak su elde edilmesinde, villa tipi uygulamalarda ise; yerden ısıtma ve radyatör ile ısıtmada kullanılmaktadır. Fuel-oil, lpg, katı yakıt ve öteki yakıt tiplerine nazaran 70 daha uygun işletme sarfiyatlarına sahiptir.

Bilhassa doğalgazın olmadığı bölgelerde tercih ediliyor. Pandemi periyodunun tesiriyle birlikte villa tipi ömür alanlarına artan ilgi, ısı pompalarına olan ilgiyi de artırdı.” halinde konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı