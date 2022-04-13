Doğanlar Mobilya Grubu Türkiye’nin En Mutlu İşyerleri Araştırmasında, mobilya sektöründe birinci oldu. 13 Nisan tarihinde gerçekleşen ödül törenine Doğanlar Mobilya Grubu çalışanları da katıldı.

Doğanlar Mobilya Grubu, akademisyenler ve danışmanlar tarafından kurulan bağımsız araştırma ve danışmanlık şirketi olan Happy Place To Work’ün gerçekleştirdiği araştırma sonucunda “Türkiye’nin En Mutlu İşyeri” seçildi. 100 farklı sektörden en mutlu 100 şirketin yer aldığı araştırma kapsamında, aday şirketlerin insan kaynakları birimleri, bağımsız bir bilim kurulu tarafından incelenerek değerlendirildi. Şirketlerin çalışanlarına 14 sorudan oluşan “wellbeing anketi” gönderilerek değerlendirmeler yapıldı. 13 Nisan tarihinde gerçekleşen ödül töreninde ise Doğanlar Mobilya Grubu yöneticileri ödülü çalışanlarıyla birlikte aldı.

Doğanlar Mobilya Grubu yöneticilerin, kurum çalışanlarıyla birlikte başlattığı coşkulu törende bayiler ve grubun iş ortakları da yer aldı.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan: Motivasyon, doğru bir iş yapma şeklinin temelini oluşturur.

Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, konuşmasında kurum olarak 50 yılını geride bıraktıklarına ve girişimcilik hikayesine değindi. Bu ödülün bir ekip başarısı olduğunun altını çizen Doğan, her zaman daha iyisini yapma amacıyla ilerlediklerini, hedeflerinin evrensel bir marka olmak olduğunu iletti. Doğru, eşit ve mutlu bir çalışma ortamı adına, kadın istihdama verdikleri önemi bir kez daha vurgulayan Doğan, bu ödülü almanın büyük bir gurur olduğunu sözlerine ekledi.

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan: Birlikte ve başarılarımızla daha mutluyuz.

Doğanlar Mobilya Grubu CEO’su İsmail Doğan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada bu ödülü almanın bir başlangıç olduğunun ve bu şartların sürdürülebilir olması adına çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizdi. “Bu ekiple birlikte, hedeflerimizi her zaman büyüterek başarılarımızı artıracağız. Mutlu çalışanlar her zaman başarıyı da beraberinde getirir. Bugün bu ödülü birlik olduğumuz için aldık, herkesi gönülden tebrik ediyor ve teşekkür ediyorum.” şeklinde konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı