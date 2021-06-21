Doğaya dönüş mümkün mü

Fulya Soybaş’ın moderatörlüğünde Hürriyet YouTube kanalında yayınlanan Hürriyet Bizimle programı yeni kısmında Yücel Sönmez’i konuk ediyor. Tabiat müellifi ve seyahat editörü Sönmez, tabiata dönüş ve kırsala taşınma hayalinin perde gerisini irdeliyor.

Kentin keşmekeşinden kurtulmak, tabiata dönmek, kırsalda yaşamak tahminen bir kıyı kasabasında küçük bir kafe açmak… Bugün binlerce kişinin kurduğu bu hayali kimi gerçekleştirebiliyor kimi ise gerçekleştirmek için planlar yapıyor. ‘Türkiye Bunu Konuşuyor’ diyerek gündeme dair sıcak manşetleri köşesine taşıyan Fulya Soybaş’ın moderatörlüğünde hazırlanan ‘Hürriyet Bizimle’ bu hafta konuğu Yücel Sönmez ile bu hayalin peşinden gidiyor.

Hürriyet Kitap’tan yayımlanan Alaca- Adım Adım Tabiata Dönüş Rehberi’nin müellifi, tabiat ve seyahat editörü Yücel Sönmez, ‘doğaya dönüş’le ilgili merak edilen soruları yanıtlıyor. ‘Eline çapa almamış, toprak nedir bilmeden, tabiat ile tanışmadan, köy/ kasaba hayatının dinamiklerini bilmeden bu türlü bir maceraya atılınabilir mi?’, ‘Şehirden gitmek için elbette yürek gerek pekala ya diğer?’, ‘Nereye gidilmeli?’, ‘Gitmeden evvel deneyimleme talihimiz var mı?’, ‘Kendi konutumu kendim yapabilir miyim, ne kadara mal ederim?’ üzere sorular Fulya Soybaş ve Yücel Sönmez’in sohbetinde yer buluyor.

Fulya Soybaş, her hafta çarşamba günleri Hürriyet Youtube kanalında yayınlanan ‘Hürriyet Bizimle’ ile gündemin bahislerini, hayatın renklerini ele almaya devam ediyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı