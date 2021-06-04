Doğtaş Yurtiçinde ve Yurtdışında Mağaza Açmaya Devam Ediyor

Doğtaş 2021 yılının birinci çeyreğinde yurtiçinde açtığı 14 yeni mağaza ile 73 vilayette 185 mağazaya ulaştı. Yıl sonu gayesini ise revize ederek yurtiçinde 210, yurtdışında ise 52 mağaza olarak belirledi.

Türkiye genelinde, 73 vilayette 185 mağazayla müşterisine her vakit yenilikçi bir anlayış ile hizmet veren Doğtaş, 2021 yılının birinci çeyreğinde açtığı 14 yeni mağazanın akabinde 2021 yurtiçi maksat sayılarını da revize ederek 210 olarak açıkladı. Artvin, Aksaray, Antalya, İzmir, Ağrı, Ankara, İstanbul, Erzurum, Eskişehir, Iğdır’da açılanlarla “Türkiye’nin 81 vilayetinde Doğtaş mağazası” gayesine bir adım daha yaklaşan marka, yıl içerisindeki yatırımlarına sürat kesmeden devam edeceğini duyurdu.

Ayrıyeten yurtdışında da 6 farklı ülkede 7 mağaza açma amacı bulunan Doğtaş; Irak, Özbekistan, Gana, Nijerya, Almanya, Fransa’da hazırlıklarına başladı.

E-ticaret sitesinde süratli büyüme

2021 yılı başında yayına alınan Doğtaş e-ticaret sitesi müşteriden müspet karşılıklar almaya devam ediyor. Birinci çeyrek ciro hissesi 1 düzeyinde olan e-ticaret sitesi özelindeki yıllık gayelerin, birinci 6 ay sonunda yakalanması öngörülüyor.

2021 yılında yeni bir portföy ile daha da güçlü

2021 yılını portföy yenileme yılı olarak tanımlayan Doğtaş, birinci çeyrekte 5 koltuk grubu, 3 yemek odası, 3 yatak odasını koleksiyonuna kattı. Yılın ilerleyen periyotlarında eser gamını geliştirmeye devam edecek olan markanın konsantrasyonu ise teknolojik eserler.

Konutta geçirilen vakitle artan konfor arayışı Doğtaş hybrid ve relax düzenekli dizaynlarında karşılık buluyor. Mobilya markası olmanın ötesinde ömür alanları yaratan Doğtaş, portföyünde genişleyen aksesuar, puf ve aydınlatma koleksiyonlarıyla fark yaratmaya devam ediyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı