Doğtaş’ta Önemli Atama

Doğtaş bünyesinde uzun yıllardır farklı konumlarda vazife yapan Davet Öztürk ‘Marka ve Eser Direktörü’ durumuna atandı.

Doğtaş’ın yeni Marka ve Eser Yöneticisi Davet Öztürk oldu. 2009 yılında pazarlama sorumlusu olarak iş hayatına başlayan Davet Öztürk, Doğtaş bünyesinde eser uzmanı, ticari pazarlama müdürü durumlarında bulundu. 2019 yılından beri Doğtaş Marka Müdürü olarak vazife alan Öztürk, geçtiğimiz ay itibariyle Marka ve Eser Yöneticisi unvanını aldı.

Davet Öztürk, lisans eğitimini Mimar Sinan Hoş Sanatlar Üniversitesi İstatistik Bölümü’nde tamamladı. 2013 yılında Koç Üniversitesi Yönetici Geliştirme Programını bitiren Öztürk, Bahçeşehir Üniversitesi Stratejik Pazarlama ve Marka İdaresi yüksek lisans programından 2020 yılında mezun oldu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı