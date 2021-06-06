Doğukan Guler & Ebru Duygu Akyol’un Yeni Teklisi “GİZLİ GİZLİ” Yayında!

Bu müzikte dünyada tanınan olan funk ve disko biçiminin müzikal tınılarını ve enstrümantal ögelerini kendi müzikal yorumları ile harmanlayarak özgün bir iş çıkardılar. “GİZLİ GİZLİ” PDND Müzik etiketiyle tüm platformlarda yayında.

PDND Müzik YouTube kanalında yayınlanan müziğin kelamları ve müziği Ebru His Akyol’a düzenlemesi de Dogukan Güler ve Ebru His Akyol imzası taşımaktadır.

Ebru His Akyol Kimdir?

Ebru His Akyol Ankara’da doğdu. 2007 yılında Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarına kabul edilerek müzik eğitimine çok genç yaşta başladı. Uzmanlık alanı keman ve viyola olan Ebru, şan dersleri aldı ve bir çok sahnede performans gösterdi. Kısmından mezun olduktan sonra elektronik müzik ve müzik yapımı ile ilgilenmeye başladı. Şu anda müzik eğitimi alanında yüksek lisans yapıyor ve yakında yayınlayacağı projeleri üzerinde çalışıyor.

Doğukan Guler Kimdir?

Dogukan Guler 14 Mayıs 1992’de Ankara’da doğdu. Dj’lik ve Prodüktörlük yapmaktadır. Müzikal mesleğine genç yaşlarda Deep House ve Chill House kesimler yaparak başladı.Farklı müzik şirketlerinden bir çok single ve albüm yayınladı. Şu anda Dj ve prodüktör olarak Soul Fabrik İstanbul’da çalışmaktadır.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı