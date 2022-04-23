Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası 23 Nisan Coşkusunu Galataport İstanbul’a Talıdı

Doğuş Grubu’nun “Doğuş’tan İyi Bir Gelecek” sosyal sorumluluk anlayışının kültür-sanat alanındaki en uzun soluklu inisiyatiflerinden Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, Galataport İstanbul’da 23­ Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı­ Özel Konseri’ni gerçekleştirdi. Yoğun ilgi ile karşılanan ücretsiz konserleri 2 bini aşkın kişi izledi. Konserler boyunca 23 Nisan coşkusu Galataport’tan İstanbullularla paylaşıldı.

Türkiye’nin ilk ve tek daimi ulusal çocuk senfoni orkestrası olan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası, Galataport İstanbul ev sahipliğinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda müzikseverlerle buluştu. Türkiye’deki çeşitli konservatuvarların 11-18 yaş grubu öğrencilerini bir araya getiren Orkestra, Galataport İstanbul’da Ramazan ayı boyunca devam eden ve eski gelenekleri günümüze taşıyan ‘Nostalji İstanbul’ etkinliği kapsamında sahne aldı.

Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın Galataport İstanbul’da gerçekleştirdiği iki konser İstanbulluların yoğun ilgisi ile karşılandı. 2 bini aşkın kişinin izlediği konserlerde, şefliğini Prof. Rengim Gökmen’in yaptığı orkestraya ünlü keman virtüözü Cihat Aşkın eşlik etti. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın (DÇSO) Galataport İstanbul konserinde; Antonio Vivaldi Dört Mevsim’den Türk valslerine kadar geniş bir repertuvar ile klasikleşmiş eserler seslendirildi.

İstanbul konseri öncesinde ise DÇSO 22 Nisan Cuma günü Antalya Devlet Senfoni Orkestrası ile Antalya Atatürk Kültür Merkezi’nde müzikseverlerle buluştu. Oğuzhan Kavruk yönetimindeki DÇSO, Antalya konserinde çocukların çok sevdiği “Fonikler Köyü” performansıyla yaklaşık 700 kişiye unutulmaz bir konser deneyimi yaşattı.

Bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirdiği 74 konserde, 100 bine yakın izleyiciye ulaşan Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nın Şefliğini & Genel Müzik Direktörlüğünü Prof. Rengim Gökmen üstleniyor. Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası bugüne kadar Türkiye’den ve dünyadan pek çok ünlü isme eşlik etti. Bunlar arasında dünyaca ünlü Türk piyanistler Fazıl Say ve Gülsin Onay, keman sanatçısı Cihat Aşkın, “3 Tenor” olarak tanınan Ayhan Uştuk, Aykut Çınar, Şenol Talınlı ile flamenkonun efsane gitaristi Jose Maria Gallardo Del Rey, Antonio Marquez Dans Kumpanyası, ünlü tenor Nicola Martinucci ve Rus kemancı Alexander Markov gibi isimler de bulunuyor. DÇSO çeşitli projelerde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’yla da aynı sahneyi paylaştı.

Sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk platformu olarak hayata geçirilen Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası konserlerinin bilet satışından sağlanan gelirin tamamı, sivil toplum kuruluşlarıyla yapılan iş birlikleri kapsamında, çeşitli eğitim projelerine katkı için bağışlanıyor.

Bugüne kadar Orkestra üyelerinden pek çok çocuğa, lisans ve yüksek lisans eğitimleri boyunca dünyanın seçkin müzik okullarında burs desteği sağlandı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı