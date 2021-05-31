Halkbank’tan 83. yıl reklam filmi

Halkbank’tan 83. yıl reklam filmi

 Halkbank, 83. kuruluş yıl dönümünü sıcak bir sinemayla ekranlara taşıyor. Sinema, “Önce Halk Sonra Bankay
Ana Sayfa Ekonomi 31 Mayıs 2021 12 Görüntüleme

Doğuş Gayrimenkul’ün kurumsal yönetim derecelendirme notu

Doğuş Gayrimenkul’ün kurumsal yönetim derecelendirme notu

Doğuş Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş’nin kurumsal idare derecelendirme notu açıklandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Sermaye Piyasası Konseyi tarafından yetkilendirilmiş olan Kobirate Milletlerarası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal İdare Hizmetleri A.Ş tarafından hazırlanan Doğuş Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş Kurumsal İdare Unsurlarına Ahenk Derecelendirme raporunun revizyonu sonucu evvelki devir 9,34 olan kurumsal idare unsurlarına ahenk derecelendirme notumuz 31 Mayıs 2021 – 31 Mayıs 2022 tarihleri ortasında 9,42 olarak belirlenmiştir.” sözünü kullandı.

Hibya Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

CANTE payı için fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler sona erdi

CANTE payı için fiyat istikrarını sağlayıcı işlemler sona erdi