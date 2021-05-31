Doğuş Gayrimenkul’ün kurumsal yönetim derecelendirme notu

Doğuş Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş’nin kurumsal idare derecelendirme notu açıklandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, ”Sermaye Piyasası Konseyi tarafından yetkilendirilmiş olan Kobirate Milletlerarası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal İdare Hizmetleri A.Ş tarafından hazırlanan Doğuş Gayrimenkul Yatırım İştiraki A.Ş Kurumsal İdare Unsurlarına Ahenk Derecelendirme raporunun revizyonu sonucu evvelki devir 9,34 olan kurumsal idare unsurlarına ahenk derecelendirme notumuz 31 Mayıs 2021 – 31 Mayıs 2022 tarihleri ortasında 9,42 olarak belirlenmiştir.” sözünü kullandı.

Hibya Haber Ajansı