Doğuş Grubu’nda veri odaklı yönetim dönemi başladı

Tecrübe ve çalışan aidiyetini en üst düzeylere taşıyan Doğuş Kümesi, yeni teknolojiler ve makine tahsili hususlarında öncü adımlar atmaya devam ediyor. Doğuş Kümesi, elde ettiği datayı manalandırarak eşsiz tecrübeler sunmak ve Küme içinde ortak bir bilgi lisanı oluşturmak için “Veri Odaklı Yönetim” inisiyatifini hayata geçirdi. Bu inisiyatif ile tüm Küme şirketlerinden farklı uzmanlıklara sahip çalışanlar bir ortaya gelerek, yapay zekâ ve karar dayanak sistemleri alanlarında projeler yürütüyor.

Farklı coğrafyalarda 19 bin çalışanıyla otomotiv; yeme-içme, turizm ve perakende; medya, inşaat, güç, gayrimenkul başta olmak üzere çok sayıda kesimde faaliyetlerini sürdüren Doğuş Kümesi; insan kaynakları uygulamalarında insan odaklılık, esneklik ve kapsayıcılık çerçevesinde birincileri gerçekleştirmeye devam ediyor. Doğuş Kümesi, elde ettiği sayısız data ışığında; çevik, yeni tecrübeler yaratmaya odaklanan, sürdürülebilirlik ve iş birliğini unsur edindiği bir kültürle çalışmalarını sürdürüyor. Teknoloji alanında büyük bilgi analitiği, yapay zekâ, makine öğrenmesi, IoT teknolojisi, blockchain, bilgi güvenliği, yazılım, tahlil ve sistem altyapısı üzere mevzulara odaklanan Küme, “Veri Odaklı Yönetim” inisiyatifini hayata geçirdi.

Faaliyet gösterdikleri tüm dallarda öncelikle insanı odağa alan ve tecrübe yaratmak konusunda öncü bir Küme olduklarını belirten Doğuş Holding İnsan Kaynakları Kısım Lideri Buse Kasapoğlu İtina “Bu manada ‘veri’ en kıymetli varlıklarımızdan biri. Datayı manalandırarak konuklarımıza eşsiz tecrübeler sunuyor, hayatlarına bedel katıyor ve hizmetlerimizi daha da manalı hale getiriyoruz. Bu alandaki çalışmalarımızı bir üst düzeye taşımak ve Küme içinde ortak bir data lisanı oluşturmak üzere geçtiğimiz yıl haziran ayında “Veri Odaklı Yönetim” inisiyatifini kurduk. Bu inisiyatifte tüm Küme şirketlerimizden farklı uzmanlıklara sahip arkadaşlarımızla birlikte çalışıyor, Küme şirketlerimizin bilgiyle tüm gereksinimlerini karşılayacak yapay zekâ çalışmalarını ve karar dayanak sistemlerini hayata geçirecek projeler yürütüyoruz. Bu kapsamda üniversitelerle iş birliği içerisinde ve teknoloji odağında tüm gereksinimlere yönelik kapsamlı hizmet ve tahliller sunan Doğuş Teknoloji’nin yetkinlikleriyle çalışanlarımıza bilgi bilimi alanında eğitimler sunuyoruz. Data odaklı idare vizyonumuzu desteklemek, Küme içinde bu kültürü yaygınlaştırmak üzere geçtiğimiz yıl Kasım ayında başlattığımız ve sekiz ay sürecek olan Sabancı Üniversitesi ile geliştirdiğimiz Bilgi Bilimi Eğitim Programını tüm Küme şirketlerimizdeki çapraz takımlardan 65 arkadaşımızın iştirakiyle hayata geçirdik. Eğitim programını tamamlamış olan çalışma arkadaşlarımız kendi şirketlerinde bahsin elçileri olarak konumlanacaklar ve data farkındalığı yaratılması vazifelerini de üstlenecekler. Bilgi Bilimi Eğitim Programı’nda bilgi bilimci ve data mütercimi olarak iki farklı profil yetiştiriyoruz. Data bilimci olan arkadaşlarımız bilgi üzerinden modellemeleri yaparken, bilgi tercümanı olan arkadaşlarımız ise iş sorunlarını data odaklı bakış açıları ile değerlendirip karar verme süreçlerinde ileri analitik tahlilleri oluşturuyor. Bu program dışında tüm çalışma arkadaşlarımızın gelişimini desteklemek için her ay data odağında webinarlar ve paneller organize ederek hem Küme içi hem de Küme dışından alanında uzman konuşmacılarla bir ortaya geliyoruz” dedi.

Doğuş Teknoloji CHRO’su Aslı Barış: “Veri odaklı idare vizyonumuzu hem şirket içi uygulamalarla destekliyor hem de geliştirdiğimiz yeni projelerle gelecek jenerasyonlara bu vizyonu aktarıyoruz.”

Doğuş Grubu’nda data okuryazarlığının artırılması ve yapay zekadan üretilecek yararın bütün çalışanlar ve gelecek kuşaklar tarafından benimsenmesi için projeler geliştirdiklerine dikkat çeken Doğuş Teknoloji CHRO’su Aslı Barış, “Veri ile çalışma kültürümüze uygun potansiyel yeteneklere ulaşmak ve çalışılacak hadiselerden ilham almak üzere data projeleri çalışanları, yazılımcılar ve öğrencilerin iştirakiyle Doğuş Teknoloji ile Doğuş Datathon’unu organize ettik. Bu programda Küme şirketlerimize ilişkin gerçek hadiseler üzerinde çalıştık. Tekrar Doğuş Teknoloji Geleceğe Giriş Genç Yetenek Programı ile teknik ve yetkinlik bazlı kıymetlendirme etaplarını muvaffakiyetle tamamlayan 2., 3., 4. sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine Doğuş Teknoloji’de eşsiz bir staj tecrübesi sunuyoruz. Program ile ortamıza katılan genç yetenekler, gerçek projelerde çalışarak, birçok farklı teknolojiye dokunma ve bir grubun kesimi olmayı deneyimleme talihi elde ediyor. 2021 periyodu için programa başvuran 7741 genç arkadaşımıza, Yazılım Geliştirme, İş Tahlili, Bilgi ve Teknoloji Operasyonları olmak üzere dört başka alanda imtihan seçeneği sunarak, ilgi alanlarına yönelik bir kıymetlendirme süreci tasarladık. Küme mülakatı ve hadise çalışmalarının da sonunda bu sene yaklaşık 160 genç yeteneği ortamıza katmayı hedefliyoruz” dedi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı