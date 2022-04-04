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Ana Sayfa Gündem, Son Dakika 4 Nisan 2022 24 Görüntüleme

Doktor Başkandan Otizm Farkındalık Buluşması

Doktor Başkandan Otizm Farkındalık Buluşması

Kınık’ta 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü’ne dikkat çekmek amacıyla farkındalık buluşması gerçekleşti.

Kınık’ta Otizme farkındalık yaratmak amacıyla Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer özel bireyler ve aileleriyle bir araya geldi. Kınık Belediyesi Sakız Adası Sosyal tesislerinde gerçekleşen buluşmada, otizme dikkat çekilmesi için Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer özel çocuklara mavi balon dağıttı.

Amaçlarının otizm farkındalığı, otizmli bireylerin, sosyal hayatta katılması ve ihtiyaçlarını mümkün olduğunca bağımsızca karşılayabilmesi olduğunu vurgulayan Başkan Doğruer, “Otizm, doğuştan gelen karmaşık bir gelişim bozukluğudur. Otizmli bireylerin önyargı ve soyutlanmaya maruz kalmadan hayatlarını kolaylaştırmak için, toplum olarak çabalamalıyız” dedi.

Programa Kınık İlçe Kaymakamı Erol Türkmen, Kınık Belediye Başkanı Dr. Sadık Doğruer, Kınık İlçe Milli Eğitim Müdürü Ömer Derelioğlu, Kınık Halk eğitimi Merkezi Müdürü Fatih Sakin, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci aileleri katılım sağladı.

Kınık Belediyesi Tiyatro grubunun düzenlemiş olduğu mini gösteri ve müzik dinletisinin ardından program sona erdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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