Dokuz Eylül, Teknofest’in Akademik Paydaşı Oldu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havaalanı’nda gerçekleştirilecek Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nin (TEKNOFEST) akademik paydaşı oldu. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “TEKNOFEST’in akademik paydaşları arasında da yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak TEKNOFEST’e düzenlenecek yarışmalara olan ilgiyi ve katılımı artıracak çalışmalar gerçekleştirecek, akademisyenlerimizle aktif olarak rol alacağız” diye konuştu.

Ülkemizin Milli Teknoloji Hamlesi’ne yönelik faaliyetlerini akademik ve bilimsel faaliyetleriyle destekleyen Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’in akademik paydaşı oldu. Çocuklarda ve gençlerde havacılık, uzay ve teknoloji konularına ilgi uyandırmak ve ülkemizin mühendislik tabanlı insan kaynağına katkı sunmayı amaçlayan TEKNOFEST, bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında Samsun Çarşamba Havaalanı’nda gerçekleştirilecek. “Tam Bağımsız, Güçlü Türkiye” idealiyle Milli Teknoloji Hamlesi yolculuğuna devam eden TEKNOFEST’in akademik paydaşı olan Dokuz Eylül Üniversitesi; akademik personeli ve öğrencileriyle festivalde yerini alacak.

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin ülkemizin yerli ve milli hedeflerine yönelik sorumlulukları doğrultusunda faaliyetlerine devam ettiğini söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Dokuz Eylül Üniversitesi olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde ortaya koyulan ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ vizyonuna katkı koymak için mensuplarımızla birlikte var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin yerli ve milli ürünlerle 2053 ve 2071 hedeflerine ulaşması noktasında tüm gayretimizi gösteriyoruz” dedi.

AKTİF OLARAK ROL ALACAĞIZ

Üniversite olarak, Türkiye’nin son yıllarda teknoloji üretiminde yakaladığı ivmeyi destekleyen bilimsel ve akademik çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Rektör Hotar, “Yaptığımız çalışmaların karşılığını TEKNOFEST’te de alıyoruz. Dünyanın en kapsamlı teknoloji yarışmalarının gerçekleştirildiği TEKNOFEST’e de öğrencilerimiz ve akademisyenlerimizle katılım sağlıyor; yer aldığımız yarışmalarda da önemli dereceler elde ediyoruz. Bu yıl, Samsun Çarşamba Havaalanı’nda gerçekleştirilecek TEKNOFEST’in akademik paydaşları arasında da yer almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi olarak TEKNOFEST’e düzenlenecek yarışmalara olan ilgiyi ve katılımı artıracak çalışmalar gerçekleştirecek, akademisyenlerimizle aktif olarak rol alacağız. Uzay teknolojileri, yapay zeka, biyoteknoloji, inovasyon, çevre ve enerji gibi birçok yarışmanın düzenleneceği TEKNOFEST’ten ülkemizin teknoloji kabiliyetini geliştirecek ve dünyanın geleceğini şekillendirecek sonuçlar ortaya çıkacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı