Dokuz Eylül’ün Eğitim Üssü Öğrencilerine Kavuştu DEÜ’den Tınaztepe’de 50 Milyon TL’lik Yatırım

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu, Tınaztepe Yerleşkesi’ndeki yeni binasına kavuştu. Yaklaşık 50 milyon TL yatırımla tamamlanan ve nitelikli yabancı dil eğitiminde yeni bir dönemi başlatacak yatırımı ülkemize kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Modern bir sanat eseri olarak gördüğümüz binamız, üniversitemizdeki yabancı dil hazırlık programına, çeşitli kurslara, eğitimlere, ulusal ve uluslararası dil sınavlarına uygun şekilde hizmet edecek. Burada yürütülecek akademik çalışmalar, aynı zamanda milli eğitim politikalarımızın şekillenmesinde; dil ile ilgili yeni ölçme ve değerlendirme metotlarının geliştirilmesine de öncülük edecek” diye konuştu.

Yatırım ve faaliyetlerine ara vermeden devam eden Türkiye’nin köklü üniversitesi Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), ülkemize ve İzmir’e yeni bir yatırımı daha kazandırdı. DEÜ’nün 2022 Yılı Yatırım Planı kapsamında yaklaşık 50 milyon TL’ye tamamlanan Yabancı Diller Yüksekokulu Binası, DEÜ Tınaztepe Yerleşkesi’nde öğrencilerine kavuştu. DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen ve uzun yıllar bilim dünyasına hizmet verecek eğitim merkezinin açılışına DEÜ’lü akademisyenler, üniversite personeli ve öğrenciler de katıldı.Eğitimin kalitesini ve niteliğini her geçen artıran DEÜ’nün yabancı dil eğitiminin ihtiyaçlarına göre tasarlanan ve 6 bloktan oluşan yeni binasında; derslikler, konferans salonları, bilgiyasar laboratuvarları, kütüphane, aktivite salonları ve sosyal alanlar da yer alıyor.

Yabancı Diller Yüksekokulu Binası’nı üniversitenin 40. yılında hizmete almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Ülkemize ve Güzel İzmir’imize kazandırdığımız, nitelikli yabancı dil eğitiminde yeni bir dönemi başlatacak yatırımımızın uluslararasılaşma stratejimizin önemli bir parçası olacağını düşünüyoruz. Refah toplumu ekseninde; günümüz bilim dünyasının odaklandığı bazı temel noktalar bulunuyor. Çok yönlü düşünen ve ana dilinin dışında başka dillere de hakim olan nitelikli insanları yetiştirmek büyük önem arz ediyor. Üniversiteler, akademik bilginin kaynağı ve kariyer merkezleri oldukları kadar; dünyayı ve literatürü takip eden kişileri topluma kazandıran yapılardır. Bu yüzdendir ki dil eğitimi; hayat boyu öğrenmenin, farklı düşünmenin ve kalkınmanın anahtarıdır” dedi.

YENİ BİR YAŞAM VE EĞİTİM MERKEZİ KAZANDIRDIK

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Araştırma Üniversitesi beratı almasının yeni sorumluluklar üstlenmesi anlamına geldiğini söyleyen Rektör Hotar, “Devletimizin bize tevdi ettiği Araştırma Üniversitesi göreviyle yeni sorumluluklar üstlendik. Aslında YÖK’ün Uluslarasılaşma Strateji Belgesi’nde pilot olan kurumumuz, hem öğretim ve araştırma faaliyetleri ile ülkemizin bilinirliğini artıracak hem de Türk bilim dünyamızı başarıyla temsil eden çalışmalarını yürütüyordu. Araştırma Üniversitesi misyonumuz ve ülkemizin 11. Kalkınma Planında öngördüğü hedefleri, planlarımıza hız vermemize neden oldu. Modern mimarinin en güzel örneklerinden birisi olan Yabancı Diller Yüksekokulu Binamızı ivedi şekilde tamamladık ve Buca’daki Tınaztepe Yerleşkemize, yeni bir yaşam ve eğitim merkezi daha kazandırmış olduk” dedi. Rektör Hotar, modern bir sanat eseri olarak gördükleri binanın yabancı dil hazırlık programına, çeşitli kurslara, eğitimlere, ulusal ve uluslararası dil sınavlarına uygun şekilde hizmet edeceğini ifade ederek, “Burada yürütülecek akademik çalışmalar, aynı zamanda milli eğitim politikalarımızın şekillenmesinde; dil ile ilgili yeni ölçme ve değerlendirme metotlarının geliştirilmesine de öncülük edecektir” diye konuştu.

TÜRKÇEMİZ ULUSLARARASI BİLİM DİLİ OLMALI

Yabancı dil öğrenmenin yanında Türkçenin de ihmal edilmemesi gerektiğini her fırsatta ve platformda vurguladıklarını belirten Hotar, “Güzel Türkçemizin uluslararası bilim dünyasının dili olması için daha çok çalışmamız; terimlerin ve kavramların kaynağı olmamız gerektiğine inanıyoruz. Biz, büyük hedefleri olan Türkiye’nin idealleri olan bir yükseköğretim kurumuyuz. Mesleki ve Çevresel Hastalıklar Hastanesi’nin temelini de atsak; Ortak Derslikler Binasını hizmete de alsak; Veteriner ve Diş Hekimliği Fakültelerini de kursak, Olimpik Yüzme Havuzunu ve spor tesisleri de açsak, çalışmaya ara vermeyeceğiz. Aklın ve bilimin yolunda ilerleyecek; yeni sorumluluklarımızın hakkını vermek için gayret göstereceğiz. Bu eserin üniversitemize kazandırılmasında emeği geçen bütün mensuplarımıza, paydaşlarımıza ve destekçilerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Yüksekokul binamızın ülkemize, İzmir’imize hayırlı olmasını diliyorum” açıklamasında bulundu.

REKTÖR HOTAR’A TEŞEKKÜR

DEÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Gülmira Kuruoğlu ise Yabancı Diller Yüksekokulu Binası’nın fiziksel altyapısıyla öğrencilere hizmete hazır olduğunu ifade ederek, “Kaliteli dil eğitimi için sınıflarda az öğrenci olması büyük önem arz ediyor. Burada da kalabalık olmayan sınıflarda kaliteli akademisyen kadromuzla öğrencilerimize dil eğitimlerini vereceğiz. Programlarımıza konuşma dersleri ekledik, dünyada yabancı dilde söz sahibi yayınevlerine geçiş yaptık. Çok kıymetli Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Nükhet Hotar’a özellikle teşekkür etmek istiyorum. Kendilerinin yoğun gayretleri ve DEÜ Üst Yönetimimiz ve mensuplarımızın çabalarıyla binamızı öğrencilerimize hazır hale getirdik” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Rektör Hotar, üniversite mensuplarıyla birlikte Yabancı Diller Yüksekokulu Binası’nı gezdi. Öğrencilerle sohbet ederek, onların talep ve önerilerini de dinleyen Rektör Hotar, DEÜ’lü öğrencilere yabancı dilin gerekliliğini ve Türkçenin uluslararası bilim dili olması için yapılacak çalışmaların önemini anlattı.

DEÜ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU BİNASI

Dokuz Eylül Üniversitesi’nin Tınaztepe Yerleşkesi’nde konumlandırdığı Yabancı Diller Yüksekokulu Binası, yaklaşık 19 bin 500 metrekarelik proje alanında yer alıyor. Yaklaşık 50 milyon TL inşaat maliyeti bulunan bina, 6 bloktan oluşuyor. Modern bir sanat eseri olarak tasarlanan binada her biri 25 kişilik 100 derslik, akustik özelliğe sahip 190 ve 380 kişilik 2 adet konferans salonu, 24 kişilik 8 bilgisayar laboratuvarı bulunuyor. Binada ayrıca çalışma ofisleri, araştırmalar için kütüphane, aktivite salonları, komisyon odaları ve sosyal alanlar bulunuyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı