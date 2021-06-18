Domatesin bilinmeyen faydaları

Diyetisyen ve Hayat Koçu Tuğba Yaprak, domatesin bilinmeyen yararları hakkında bilgiler verdi:

“Domates sofraların vazgeçilmez besinlerinden biridir. Domates tüketimi, yiyeceklerin tadını zenginleştirmenin yanı sıra sıhhat açısından da epey yararlıdır. Domatesin içeriğinde potasyum, demir, kalsiyum, A,B,C,K vitaminleri ve fosfor mineralleri mevcuttur. Ayrıyeten tesirli bir antioksidan olan likopenin esas kaynağıdır. Domatesi çiğ, pişmiş, kurutulmuş yahut sos olarak beslenmemizde bir çok yerde kullanıyoruz.”

Domatesin Yararları

Kalp ve damar hastalıklarına karşı kollayıcıdır bunun yanında felç riskini en aza indirir.

İçeriğindeki C vitamini, likopen ve öteki antioksidanlar sayesinde kansere neden olduğu bilinen hür radikallerin oluşumuyla uğraşa yardımcı olabilir.

Böbrek ve safra taşlarının düşürülmesinde yardımcıdır.

Bağırsakların sistemli çalışmasını sağlayarak kabızlığı giderir.

Domateslerdeki likopenin kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur.

Domatesler ayrıyeten kan basıncı düzeylerini düşürdüğü bilinen bir mineral olan potasyum açısından da zengindir.

Yapılan bir araştırmaya nazaran, domates suyunun; beden tartısını, beden yağını ve bel etrafında biriken yağı değerli ölçüde azaltmaya yardımcı olduğu söylenmektedir. Ayrıyeten kilo vermeye katkıda bulunabileceği ve kolesterol düzeylerini düşürebildiği söylenmiştir. Büyük bir antioksidan kaynağı olmasının yanı sıra, domatesler lif bakımından da zengindir ve kalorisi düşük bir sebzedir. Böylelikle, tokluk hissini arttırır ve kalori alımını azaltır, böylelikle kilo kaybına yardımcı olurlar.

Cilt sıhhatini korur. Büyük gözenekleri düzgünleştirmeye, sivilceleri tedavi etmeye, güneş yanığı yatıştırmaya ve donuk cildi canlandırmaya yardımcı olurlar. Domatesteki antioksidanlar, bilhassa likopen, hücresel hasar ve cilt iltihaplarını tedavi eder. Ayrıyeten cilde tazelik verir.

Domates, likopen, lutein, beta-karoten ve karotenoid ismi verilen bir küme fitokimyasal içerir bu sayede göz sıhhatini muhafazaya yardımcı olur.

Hibya Haber Ajansı