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Ana Sayfa Ekonomi, Son Dakika 4 Haziran 2021 11 Görüntüleme

Domino’s’lular EuroLeague Final Four’u doya doya izledi

Domino’s’lular EuroLeague Final Four’u doya doya izledi

“Domino’s Sporu Besler” sloganıyla sporun ve atletin yanında olduğunu her fırsatta kanıtlayan Domino’s, kıran kırana geçen basketbol döneminde yaptığı kampanyayla lezzetin kazananı oldu. Domino’s severler nefes kesen EuroLeague Final Four maçlarını konuta serviste 1 Orta Uzunluk fiyatına 3 Orta Uzunluk pizza alarak doya doya izledi.

Milyonlarca basketbol severin merakla beklediği Avrupa basketbolunun en üst düzeyi olan EuroLeague Final Four’un resmi lezzet sponsoru Domino’s, konuta serviste geçerli 3 Al 1 Öde kampanyasıyla basketbol heyecanını üçe katladı.

“Domino’s Sporu Besler” sloganıyla sporun ve atletin yanında olduğunu her fırsatta kanıtlayan marka, kıran kırana geçen basketbol döneminde yaptığı kampanyayla lezzetin kazananı oldu.

Euroleague Final Four’da oyuncuların attığı üçlüklerin yanı sıra, Domino’s’tan gelen 1 Orta Uzunluk fiyatına 3 Orta Uzunluk pizza üçlüğü coşkuyu doruğa taşıdı. Marka, “Bu kadar uğraşa gerek yok, Domino’s’ta herkese yetecek pizza var” diyerek basketbol severleri pizzaya doyurdu. Nefes kesen EuroLeague Final Four tutkusu Domino’s’la katlanarak arttı.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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