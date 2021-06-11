Dondurma yöntemi, besin değerini koruyor

Sağlıklı beslenme trendinin dünyada yükselmesi ile birlikte meyve ve zerzevata olan yönelim artarken, bu besinleri besin pahasını kaybetmeden tüketmek ise büyük kıymet taşıyor. Hayatın ağır temposu içinde dört mevsim tazeliğini koruyan meyve ve zerzevat tüketmek için en yanlışsız seçenekler ortasında dondurulmuş olanları yer alıyor.

Dondurulmuş besinler, hayatı kolaylaştırıyor

Besinlerin besin kıymetlerini kaybetmeden tüketilmesinde ve sağlıklı bir halde saklanmasında en muteber yollardan birinin dondurma süreci olduğunu söyleyen Mutfak Eserleri ve Margarin Sanayicileri Derneği (MÜMSAD) Genel Koordinatörü, Besin Mühendisi Ebru Akdağ, “Hasat edilen meyve sebzelerin satış noktalarına, oradan da soframıza ulaşana kadar ekseriyetle 7 gün civarında bir seyahati var. Bu seyahati sırasında da eserler besin kıymetini kaybetmeye devam ediyor. Dondurulmuş besinler ise tesislerin hasat alanlarına yakın kurulması sayesinde, eserlerin kısa müddette şoklanmasıyla üretiliyor. Uygulanan yüksek teknoloji de eserlerin besin bedelini kaybetmeden dondurulmasını sağlıyor. Besin pahasını kaybetmemesi ve güvenilirliği ile tavsiye edilen dondurulmuş besinler, pratikliği ve raf ömrü boyunca besin bedelini koruyarak derin dondurucuda saklanabilme özelliği ile de hayatı kolaylaştırıyor” diye konuştu.

Konuttaki “dondurma” formüllerinde besin kıymeti kaybı oluyor

Meyve zerzevat tüketiminin sağlıklı bir beslenmenin vazgeçilmezi olduğunu vurgulayan Ebru Akdağ, “Mevsiminde aldığımız meyve ve zerzevatları konutumuzda kendimiz de dondurarak saklayabiliriz. Bu yeterli bir saklama metodu olmakla bir arada, yavaş gerçekleşen konut tipi dondurma süreci sırasında da besin kıymeti kaybı olduğunu bilmemiz gerekir. En düzgün dondurma süreci, besin sanayisinde uygulanan ‘Tek Tek Süratli Dondurma’ IQF (Individual Quick Freezing) prosedürüyle yapılandır. Bu süreçte meyve ve sebzeler -40 derecede şoklanır ve eserlerin merkez sıcaklığı 5 – 8 dakika üzere kısa bir müddette -18 dereceye düşer. Bu süreç sayesinde konutta yapılanın tersine, hücre zarı çatlaması engellenir, hücre öz suyunda küçük buz kristalleri oluşur ve besin bedeli kaybının önüne geçilir. Yavaş gerçekleşen mesken tipi dondurma esnasında ise meyve ve sebzelerin hücre zarı çatlayarak öz suyunun bir kısmının dışarı salınır ve eserlerde az da olsa besin pahası kaybı gerçekleşir” diye konuştu.

Dondurulmuş besinlere yönelim pandemide artış gösterdi

Pandemi devrinde besin güvenliğinin değerinin daha çok anlaşıldığına dikkat çeken Akdağ, kelamlarını şöyle sürdürdü: “Bir yılı aşkın müddettir çaba ettiğimiz pandemi periyodu birtakım tüketim alışkanlıklarımızın da yine şekillenmesine neden oldu. Bir yandan fazla besin stoklamaktan kaçınmamız gerekirken, öte yandan alışveriş sıklığını azaltacak biçimde meskende besin saklayabilmemiz gereken bir devir yaşıyoruz. Alışveriş sıklığını azaltmaya yardımcı olacak ve besin pahasını koruyacak halde daha uzun müddet saklanabilecek besinler bu periyotta daha da ön plana çıktı. Dondurulmuş besinler da bu avantajlarıyla alışveriş listelerinde daha çok yer almaya başladı” dedi.

Hibya Haber Ajansı