Dondurmayı gece tüketin

Yaz geldi, hani derler ya yazın olmaz ise olmazları vardır. Biz ona yenmez ise olmazları diyoruz.Büyük ,küçük herkesin sevdiği ”Dondurma”…

Bilhassa yaz mevsiminin baş tacı dondurma,vitamin ve mineraller bakımından zengindir. Dr.Fevzi Özgönül dondurmanın ayrıntıları hakkında bilgiler verdi.

A, B, C, D ve E kümesi vitaminlerle birlikte kalsiyum, fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, demir ve çinko üzere mineraller bedenimiz için çok kıymetlidir, Bilhassa büyüme çağında bu gereksinimlerimizin ehemmiyeti çok daha fazla artar.Tüm bu vitamin ve minerallerin alınması için en kolay ve en zevkli yol dondurma yemektir.

Dondurma, birinci olarak 3000 yıl kadar evvel, Çinliler tarafından üretilmiş. 1777 yılında ABD´ye sıçrayan dondurma üretimi, 19. yüzyılın ortalarına kadar yalnızca meskenlerde üretilen bir yiyecek olmuştur. 2000′ li yılların ikinci yarısında dondurma üretimi artık endüstrileşme yoluna girmiştir.

Pekala lakin dondurma ne vakit yenmeli?

Artık hepiniz gündüz yiyin aman geç yemeyin içerisindeki şeker nedeniyle göbek ve kalça olarak geri dönmesin diye düşündünüz bile.Çok yanılıyorsunuz. Dondurma yemek istiyorsanız sakın gündüz yemeyin dondurmanın içindeki şekerin ziyanlı olmaması için, yenme vakti akşam saat 22.00’den sonradır.

Yazlık bölgelerde akşam yürüyüşe çıkan birçok sağlıklı kişi dondurmacı önünde kuyruk oluştururlar. Çabucak çabucak hepsi sağlıklıdır, kilo sorunu yaşamazlar ve bizce de ilerideki hayatlarında da kilo sorunu yaşamayacaklardır.

Şayet dondurma yemeyi hak etmek istiyorsanız gündüz bedeninizin gereksinimi olan besinleri sabah kahvaltısı ve öğlen yemeğinde yeterlice yiyin, bu yiyeceklerin yeterlice sindirilebilmesi için yemek yerken çok basitçe bedenin şeker muhtaçlığını karşılayan, tatlı ve hamur işi besinlerden uzak durun. Bırakın yedikleriniz uygunca sindirilsin. Sindirim için yaklaşık 7-8 saat müddet tanıyın ve yediklerinizin tamamı sindirildiğine emin olduğunuzda şayet dondurma yerseniz bir sorun yaşamazsınız.

Hibya Haber Ajansı