Genç Atletler Ankara’dan 2 Madalya İle Dönüyor

Genç Atletler Ankara’dan 2 Madalya İle Dönüyor

 Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Takımı sporcuları, Atletizm Geliştirme Projesi Türkiy
Ana Sayfa Spor 20 Nisan 2022 16 Görüntüleme

Dostum Oryantiring Sporcuları Okul Müsabakalarında Farkını Ortaya Koydu

Dostum Oryantiring Sporcuları Okul Müsabakalarında Farkını Ortaya Koydu

İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı sporcuları, Okullar Arası Gençler Türkiye Şampiyonasında gösterdikleri performansla dikkat çekti.

İnegöl Belediyesi DOSTUM Oryantiring Takımı sporcuları, Okullar Arası Gençler Türkiye Şampiyonasında okullarını başarıyla temsil etti. 17 Nisan 2022 tarihinde Balıkesir’in Havran İlçesinde yapılan şampiyonada, DOSTUM Oryantiring takım sporcularımızdan oluşan okul takımlarında; Genç Kızlar kategorisi Türkiye Şampiyonu Özel Altın Nesil Anadolu Lisesi, Genç Erkekler Türkiye Şampiyonu ise Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi oldu. Ayrıca Ferdi Olarak Türkiye 2’ncisi olan DOSTUM sporcusu Aleyna Minden ve 4. olan Gamze Bayrak, ülkemizi Fransa’da gerçekleştirilecek olan Gençlik Olimpiyatlarında temsil etme hakkı elde ettiler.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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