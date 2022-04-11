Dostum Oryantiring Takımı Kürsüleri Fethetti

İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM Oryantiring Takımı, 34 kulüpten 500 sporcunun katıldığı U14 Oryantiring Bölge Şampiyonasında 13 madalya ve 17 derece ile yarışmayı tamamladı.
Oryantiring branşında katıldığı hemen her yarışmada adeta madalyalara ambargo koyan İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM Oryantiring Takımı, 10 Nisan Pazar günü Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde gerçekleştirilen U14 Oryantiring Bölge Şampiyonasına yine kürsüleri fethetti.
34 kulüpten 500 sporcunun katıldığı U14 Oryantiring Bölge Şampiyonasında, İnegöl Belediye Spor Oryantiring Takımı, 13 madalya ve 17 dereceyle yarışmayı tamamlamayı başardı. Alınan bu sonuçlarla adından söz ettiren sporcular, İnegöl’ü en iyi şekilde temsil etmenin gururunu da yaşadı.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı