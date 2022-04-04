Dünyaca Tanınan Duayen Seramik Sanatçısı Alev Ebüzziya’nın Hayatı “Benim Sanatım” Belgeseli İle NTV’de

Dünyaca Tanınan Duayen Seramik Sanatçısı Alev Ebüzziya’nın Hayatı “Benim Sanatım” Belgeseli İle NTV’de

 Kale Grubu’nun başlattığı “İyi Bak Dünyana” hareketi kapsamında, Dünyanın sanat ve tasarımla daha iyi bir
Ana Sayfa Spor 4 Nisan 2022 25 Görüntüleme

Dostum Oryantiring Takımı, Şampiyonadan 19 Madalya İle Döndü

Dostum Oryantiring Takımı, Şampiyonadan 19 Madalya İle Döndü

İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM Oryantiring Takımı, Marmaris’te yapılan 3. Kademe Oryantiring Türkiye Şampiyonasından 19 madalya ile döndü.

İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM Oryantiring Takımı, 1-2 Nisan 2022 tarihlerinde Muğla Marmaris’te yapılan3. Kademe Oryantiring Türkiye Şampiyonasına katıldı. Turuncu lacivertli sporcular, üstün başarı gösterdikleri şampiyonada adeta madalyalara ambargo koydu. Yarışmalar neticesinde İnegöl temsilcisi sporcular; 10 birincilik, 5 ikincilik ve 4 üçüncülük ile toplamda 19 madalya kazanarak yarışmaya damgasını vurdu.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

Yorumlar (Yorum Yapılmamış)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Benzer Haberler

İlginizi çekebilir

Gönül Takımı VakıfBank

Gönül Takımı VakıfBank