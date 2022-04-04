Dostum Oryantiring Takımı, Şampiyonadan 19 Madalya İle Döndü

İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM Oryantiring Takımı, Marmaris’te yapılan 3. Kademe Oryantiring Türkiye Şampiyonasından 19 madalya ile döndü.
İnegöl Belediye Spor Kulübü DOSTUM Oryantiring Takımı, 1-2 Nisan 2022 tarihlerinde Muğla Marmaris’te yapılan3. Kademe Oryantiring Türkiye Şampiyonasına katıldı. Turuncu lacivertli sporcular, üstün başarı gösterdikleri şampiyonada adeta madalyalara ambargo koydu. Yarışmalar neticesinde İnegöl temsilcisi sporcular; 10 birincilik, 5 ikincilik ve 4 üçüncülük ile toplamda 19 madalya kazanarak yarışmaya damgasını vurdu.
Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı