Doxing’e karşı nasıl savunma yapılır

Doxing’in ekseriyetle savunmasız kümelerin başına gelen bir şey olduğu düşünülür. Birçok insan, hayatlarının amaçlı çevrimiçi hücumların kurbanı olmak için gereğince enteresan olmadığını varsayar meğer gözlemler durumun bu türlü olmadığını ve her kesitten insanın doxing kurbanı olabileceğini gösteriyor. Bu işi yapanların hareketlerinin gerisinde çevrimiçi cümbüş, adaleti zorla sağlama dürtüsü, intikam, kıskançlık, taciz ve hatta kâr üzere sayısız neden bulunuyor.

Doxing, hedeflenen kişinin hayatını kendisinin haberi bile olmadan altüst edebilecek bir tehdit. Kullanıcılar, bu tehdide toplumsal medya harici ortamların da içinde olduğu pek çok çevrimiçi platformda maruz kalıyor. Bu bilgiler data sızıntılarıyla, bilgiyi açıkça paylaşan hizmetlerle, resmi kayıtlarla ve özel bildirilerle da elde edilebiliyor. İnternette dolaşırken bıraktığımız ferdî bilgilere dair izler doxing atakları için kullanılabiliyor. Bunu akılda tutarak kullanıcıların datalarının denetimini geri alması ve “dijital hayatlarına sahip çıkması” insanların refahını sağlamak için çok değerli hale geliyor. Bunu başarmak için kullanıcıların olumlu dijital alışkanlıklar geliştirmesi ve çevrimiçi aktivitelerine daha dikkatli yaklaşması gerekiyor. Kaspersky ve EndTab.org tarafından geliştirilen kurs, buna yardımcı olmayı amaçlıyor.

Yedi kısa derse bölünmüş olarak sunulan kurs, doxing’in kökenlerini, saldırganların izlediği amaçlar, uygulamanın etik istikametleri, nasıl karşı savunma yapılacağı ve en kıymetlisi siz yahut bir tanıdığınız atağa uğrarsa neler yapılması gerektiğine dair temelleri ortaya koyuyor. Kursun birinci yarısı halihazırda çevrimiçi olarak yayında, geri kalan dersler sonraki haftalarda yayınlanacak.

Kaspersky Saklılık Uzmanı Anna Larkina, şunları söylüyor: “Tıpkı gerçek dünyada olduğu üzere dijital bir dünyada da uygun alışkanlıklar geliştirmemiz ve siber uzayda inançlı bir formda gezinmemize yardımcı olacak kuralları takip etmemiz gerekiyor. Kullanıcılara bu emele yardımcı olacak yanlışsız bilgi ve araçları sağlamak için siber güvenlik ve teknoloji kullanımındaki uzmanlığımızı bir ortaya getirdik. Elbette doxing kitlesel olarak insanların başına gelen bir şey değil fakat bu yüzde 100 inançta olduğumuz manasına gelmez. Ne yazık ki aksiyonlarımız, internette yahut gerçek hayatta öfkeli birinin bizi kurban olarak seçmeyeceğini garanti etmiyor. Bu nedenle problemlerden kaçınmanın en uygun yolu, neyle karşı karşıya olduğunuzu bilmektir. Kazayla yahut kasıtlı olarak nasıl bir doxere dönüşmeyeceğinizi bilmek de değerli. Bu uygulamanın neden tehlikeli olduğunu ve toplum olarak uymaya çalıştığımız etik standartlara ters bir şeyi anlamamız gerekiyor. Umarım düzenlediğimiz bu kurs kullanıcıların daha az dijital gerilim yaşamasına, teknolojiden telaş duymadan yararlanmasına ve kullanıcıların kendilerini daha güçlü hissetmesine yardımcı olur” diyor.

Endtab.org CEO’su Adam Dodge, şunları ekliyor: “Doxing herkesin radarında olmalı. Bu bilhassa ebeveynler için geçerli. Herkes bu taarruzun gayesi olabilse de, bu durum çoklukla siber zorbalık ve ergenlerin flört istismarında karşımıza çıkıyor. Doxing’in tehlikeleri hakkında bilinçlenerek kendimizi ve çocuklarımızı daha inançta tutmaya yardımcı olabiliriz” diyor.

Çevrimiçi kurs, Kaspersky takımının kullanıcıların dijital sıhhatlerini sürdürmelerine ve geliştirmelerine imkan sağlamak emeliyle yayınlayacağı bir dizi aracın birinci kısmını temsil ediyor. Kurs education.kaspersky.com adresinde fiyatsız olarak sunuluyor.

Hibya Haber Ajansı