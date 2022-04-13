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Ana Sayfa Magazin 13 Nisan 2022 12 Görüntüleme

D’Plaj, Diva Bülent Ersoy’dan Tam Not Aldı

D’Plaj, Diva Bülent Ersoy’dan Tam Not Aldı

Diva Bülent Ersoy D’Plaj Rezidans’ta İftarını Açtı

Türk Sanat Müziği’nin usta isimlerinden olan Diva Bülent Ersoy, yaz sezonunu Bodrum Yalıkavak Tilkicik Koyu’na imza atan D’Plaj Rezidans’ta açtı. İşletmeci Şef Özlem Mekik’in markaları Ziyade Fasıl ve La Rica ile sezona girmeye hazırlanan D’Plaj Rezidans’ta Diva Bülent Ersoy, kral dairesini kapattı. Uluslararası başarılara imza atan Özlem Mekik’in özel hizmeti ile iftarını açan Bülent Ersoy, rezidans ile mekânı çok sevdiğini ve lezzetleri çok beğendiğini dile getirdi.

Villa Azur Beach & Restaurant’ın yanı sıra ünlü Şef Özlem Mekik’e ait Türkiye’nin ilk yeni nesil fasıl eğlence merkezi olan Ziyade Fasıl ile Türk ve İspanyol lezzetlerini harmanlayan Şef Mutfağı La Rica markalarını da bünyesine ekleyen D’Plaj, sezona yeniliklerle girmeye hazırlanıyor.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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