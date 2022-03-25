Dr. Akbar: Türkiye ile projelerimizin toplam maliyeti 12 milyar dolar

Kartepe Zirvesi 2022’de konuşan İslam Kalkınma Bankası Türkiye Operasyon Müdürü Dr. Akbar, Türkiye’nin en büyük ürün ve hizmet alıcılarından olduğunu söyledi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü’ temasıyla bu yıl 4’üncüsü gerçekleştirdiği Kartepe Zirvesi 2022, özel oturum ve konularıyla devam ediyor. Bu bağlamda zirvenin ikinci gününde ‘Dirençli şehirler için sürdürülebilir finansman araçları’ konusu ele alındı. Akçakoca Oditoryumu Salonu’nda İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Emrah Baydemir’in moderatörlüğünde gerçekleşen oturuma Fransa Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye Direktörü Tanguy Denıeul, JICA Türkiye Başkanı Ikuro Nobuhıro, JICA Türkiye Başkanı Yoku Tanaka, İslam Kalkınma Bankası Türkiye Operasyon Müdürü Dr. Mohamed Ishtiaq Akbar, Dünya Bankası Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Lideri Laurent Debroux, Avrupa Yatırım Bankası Ülke Direktörü Umberto del Panta, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Türkiye Direktörü Sonay Kanber katıldı.

“TÜRKİYE EN BÜYÜK ÜRÜN VE HİZMET ALICILARDIMIZDAN”

‘Dirençli şehirler için sürdürülebilir finansman araçları’ konusunun masaya yatırıldığı oturumda Türkiye ile olan ilişkilerini katılımcılara anlatan İslam Kalkınma Bankası Türkiye Operasyon Müdürü Dr. Mohamed Ishtiaq Akbar, “İklim değişikliğinde yaptığımız şeylerden ve ye ülkelerimizi desteklediğimiz şeylerden bahsetmek istiyorum. Bizi eşsiz yapan şey sadece İslam hukukunu kullanan ülkelere servis sunuyor olmamız. O ülkelerin bizim servis hizmetimizi kullanıyor olmasıdır. Türkiye’de de çalışmalarımız mevcut. Türkiye hali hazırda İslami Kalkınma Bankası kurucu üyelerinden biri. En büyük ürün ve hizmet alıcılarımızdan da biridir. Türkiye ile projelerimizin toplam maliyeti şu ana kadar 12 milyar dolar. Ülkede 2 milyar dolar daha portföy mevcut. Kentsel gelişim ve kent ulaşım araçlarının yenilenmesi noktasında belediyeler ile projelerimiz bulunuyor. Kamu çözüm ortaklığıyla da mesela hastanelerin yenilenmesi üzerine çalışıyoruz” dedi.

“TÜRKİYE’DE BÜYÜK BİR VARLIĞIMIZ SÖZ KONUSU”

Türkiye’de çok büyük bir varlıklarının söz konusu olduğunu belirten Akbar, “Azerbaycan, Arnavutluk, İran, Pakistan, Afganistan ve Türkiye ile İslami Kalkınma Bankası dahilinde çok büyük bir boyuta ulaşıyoruz. Türkiye’de çok büyük bir varlığımız söz konusu. Şehirleri nasıl destekleyebiliriz bunu anlatmak istiyorum. İklim değişikliği politikamız çerçevesinde 3 taraflı destek sunuyoruz üye ülkelerimize. Finansmanımızın yüzde 35’i iklim dirençliliği, iklim adaptasyonu ve ilgili konulara gitsin istiyoruz. Bankamız bünyesinde hedefimiz budur. Ülkelere tabi kendi iklim hedeflerinde ulaşmaları noktasında yardımcı oluyoruz. Standart kredi operasyonuna geleneksel finansman kanallarıyla da illere yardımda bulunuyoruz” diye konuştu.

“ORMAN YANGINLARI, SİYAH KARBONDAN DAHA TEHLİKELİ”

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası Türkiye Direktörü Sonay Kanber ise oturumda deprem afet noktasına değinip, “Deprem afet riski konusunda aynı zamanda iklim değişikliği uyumu nasıl birleştirebiliriz ona örnek vermek istiyorum. 2010 yılında bununla ilgili bir proje yürütüyoruz. Ya binayı tekrar inşa ediyoruz ya da binayı rehabilite ediyoruz. İklim değişikliğine uygun malzeme kullanıyoruz sonuç olarak bu binalar yeşil akıllı binalar oluyor. Doğal afetlere karşı şehirlerimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Orman yangınları iklim değişikliğine karşı geliştirdiğimiz projeler bir tehdit oluşturuyor. Orman yangınları, siyah karbondan daha tehlikeli. Çok teşekkür ediyorum umarım çok daha verimli projelerde bir arada oluruz” ifadelerini kullandı.

DEBROUX: TÜRKİYE’DEKİ PORTFÖYÜMÜZ 7 MİLYAR DOLAR

Dünya Bankası Türkiye Sürdürülebilir Kalkınma Lideri Laurent Debroux yaptığı konuşmada, “Türkiye’deki portföyümüz 7 milyar dolar seviyesinde. Pek çok sektöre hizmet ediyorum. 10 yıllar içerinde Türkiye muazzam ve çok hızlı bir kentleşme süreci yaşadı.1950’lerde nüfusun yüzde 25’i şehirde yaşıyordu bu sayı şu an yüzde 75’lere ulaştı. Güney Kore’den sonra en hızlı kentleşme yaşayan ülke Türkiye. Doğal afetlere çok açık bir ülke. İklim değişikliği derken şehirlerde iklim dirençliliği oluşturmak gerekiyor. Sıfır hederleri olan bir ülkede bunlara dikkat etmek çok önemli. Hükümet de mevcut olanı iyileştirme hedefinde. Buradaki kentsel kalkınma girişimlerimiz özellikle hatırlayın 1999 depreminden sonra başladı. Dünya Bankası hükümet talimatlıyla acil durum planlarını hayata geçirdi. O zamandan beri Türkiye ile ortaklığımız sürüyor. Türkiye’de kentsel kalkınmaya 1,5 Milyar dolar ayırmış bulunmaktayız. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığıyla da irtibat halindeyiz. Biz örneğin İller Bankası’na kredi imkanları tanıyoruz. Bunun ise 30 şehre ulaşmalarını altyapı çalışmaları, su, enerji ve ulaşım alanlarında çalışıyoruz” dedi.

PANTA: İKLİM KONUSUNDA SORUMLULUĞUMUZUN BİLİNCİNDEYİZ”

Avrupa Yatırım Bankası Ülke Direktörü Umberto del Panta ise, “Türkiye finansman miktarı açısından büyük faydalanıcı ülkelerden biri. Geçmiş birkaç sene içerisinde Avrupa Birliği’nin bir parçası olarak kendi politikalarına göre hareket etmeye çalışıyoruz. İklim konusunda da sorumluluğumuzun bilincindeyiz, faaliyetlerimiz diğer AB kurumlarıyla paralel geliştirmeye çalışıyoruz. Türkiye ve AB arasında kısa süreli bir gerginlik yaşanmıştı geçmiş yıllara biz de borç verme konusunda duruşa geçtik. Bunun çok kısıtlayıcı ve sınırlandırıcı olduğu kanaatine vardık. O sürede finansmanda bir duraklama oldu ne yazık ki. Ancak durum bütün AB içerisinde değişim yaşamakta. Biz de Avrupa Yatırım bankası ile özellikle iklim, çevrenin korunması projelerine önem veriyoruz” dedi.

YUKO TANAKA: TÜRKİYE İLE 6 SENEDİR ÇALIŞIYORUZ

JICA Türkiye Başkanı Yuko Tanaka ise, “Japonya depreme çok yatkın. Çok sık sel yaşayan bir ülkeyiz. Bu kadar fazla felaket söz konusuyken biz de bunlara hazır olmaya çalışıyoruz. Felaket risklerine ve bunların yönetiminin planlanmasına önem veriyoruz. Türkiye de bizimle benzer durumda. Doğal afetlere karşı planlama yapılıyor burada. Doğal afetler ve felaket riskini azaltma üzerine çalışıyorlar. İller Bankası ile pek çok projemiz var beraber çalıştığımız. İklim değişikliğiyle ilgili devam eden bir projemiz var. Aynı zamanda Ankara su tedariki projemiz var. Türkiye ile 6 senedir çalışıyoruz” dedi.

“TÜRKİYE İLE 50 PROJEYE İMZA ATTIK”

Son konuşmayı yapan Fransa Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye Direktörü Tanguy Denıeul de, Türkiye-Fransız ortaklığında yaklaşık 50 projeye imza attıklarını ve iştiraklerle bu rakamın 50 Milyar TL’ye ulaştığını söyledi. Denıeul, “Türkiye’deki finansman konusundaki endişelerimiz iklim değişikliği ve kadınların iş gücüne katılım konusudur. Yatırımları desteklemek için finansman desteği sunuyoruz. Teknik asistanlık ve uluslararası işbirliğini mümkün kılıyoruz. İnovasyonun entegrasyonu, kaynağın geliştirilmesi konusunda finansmana erişmenin mümkün olup olmadığını sorguluyoruz. Yeşil ve adil bir şekilde enerji dönüşümün de yaşanmasını görmek istiyoruz. Sürdürülebilir tarım anlamında da eşit ve olabildiğince yeşil hareket etmeye çalışıyoruz. Bu 3 önceliğe ek olarak bir tane de çok önemli hedefimiz var o da cinsiyet eşitliği. Her projemize ne kadar kadın dahil olduğunu görmek istiyoruz. Bu konuda özel tarafta doğrudan belediyelere sunabildiğimiz borç ve kredi imkanlarımız var. Bu kredilerin 50 ile 10 Milyon euro arasında değiştiğini söyleyebilirim. Ayrıca hazine garantisi de sunuyoruz” diye konuştu.

“GELECEK NESİLLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİNİ FAZLA YAŞAYACAK”

Sözlerine devam eden Fransa Kalkınma Ajansı (AFD) Türkiye Direktörü Tanguy Denıeul, “İkinci aracımız ise İller Bankası aracılığıyla sunduğumuz krediler orta ölçekli şehirlerdir. Bu krediyi sunuyoruz. Üçüncü aracımız ise teknik asistanlık. Yaklaşık 4 Milyar kişi yani dünya nüfusunun yüzde 55’i şehirlerde yaşıyor. 2050 yılına kadar bu oran ciddi ölçüde artacak. Gelecek nesiller, iklim değişikliğini çok daha fazla yaşayacak. İklim değişikliğine karşı dirençli şehirler yaratmak zorundayız. Sağlıklı ve kaliteli hayatları şehirde yaşayan kişilere sunmamız gerekiyor. Temiz su kaynakları güvenilir yaşam aşırı hava olayları yaşadıkça zor düşecek. Biz inovatif unsurların peşindeyiz. Bu inovatif hedef, teknoloji ve doğal olayları bir araya getirebilir” diye konuştu.

GÜNDOĞDU’DAN KATILIM BELGESİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, oturum sonunda konuşmacılara katılım belgesi verip, Kartepe Zirvesi 2022’ye verdikleri katkılarından dolayı teşekkür etti.