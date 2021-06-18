Dr. Oetker, Martin Bauer ve Chr. Hansen Sürdürülebilir Gıda Platformu’nun Yeni Üyeleri Oldu

Dr. Oetker, Martin Bauer ve Chr. Hansen Sürdürülebilir Gıda Platformu’nun Yeni Üyeleri Oldu

 Herkes için sağlıklı, sağlam ve daha uygun besin maksadı doğrultusunda besin sistemlerinde değişimi hızla
Ana Sayfa Ekonomi, Son Dakika 18 Haziran 2021 9 Görüntüleme

Dr. Oetker, Martin Bauer ve Chr. Hansen Sürdürülebilir Gıda Platformu’nun Yeni Üyeleri Oldu

Dr. Oetker, Martin Bauer ve Chr. Hansen Sürdürülebilir Gıda Platformu’nun Yeni Üyeleri Oldu

Herkes için sağlıklı, sağlam ve daha uygun besin maksadı doğrultusunda besin sistemlerinde değişimi hızlandırmak gayesiyle kurulan “Sürdürülebilir Besin Platformu” yeni üyeleri ile çalışmalarına devam ediyor.

Besin kesimine, sorumlu üretim-tüketim mottosuyla ve bütünsel bir yaklaşımla öncülük etmeyi amaçlayan platform Besin Atığı ve İdaresi, Sürdürülebilir Tarım, Sürdürülebilir Besin Ambalajı, İzlenebilirlik ve Şeffaflık, Geleceğin Besin Sistemleri ve Beslenme olarak 5 ana bahiste çalışma kümesi ile besin kesiminde müspet değişim odaklı sistematik çalışmalara önderlik ediyor.

Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından kurulan platforma üye olan markalar ortasında; Abalıoğlu Yağ,Aromsa, Balparmak, Carrefoursa ,Chep Türkiye, Danfoss,Elif Plastik, Eker, Eriş Un, G&T Güç, Hayat,Hero Türkiye, İntertek, La Lorraine,Lesaffre, Leroy, Kalite Sistem Mérieux NutriSciences, Metro, Migros,Nestle, Muratbey, Pınar, Reis, Tekfen Tarım, Schneider Electric, Signify , Sütaş, Uludağ İçecek, Ülker yer alıyor. Son olarak platforma katılan Dr. Oetker, Martin Bauer ve Chr. Hansen ile üye sayısı 32 oldu.

Besin ekosisteminin kapsayıcılığı prensibi ile kıymet zincirinde yer alan tüm kurumlarla birlikte çalışmayı hedefleyen Sürdürülebilir Besin Platformu milletlerarası işbirlikleri ile de Türk Besin bölümü için etkiyi büyütecek çalışmalara imza atıyor.

Sürdürülebilir Besin Platformu geçtiğimiz yıldan itibaren her ay besin dalı ve tüm paydaşlarını bilgilendirmek amacı ile bölüm buluşmaları düzenliyor. Online düzenlenen webinarlar ile bir ortaya gelen Sürdürülebilir Besin Platformu 27 Mayıs’ta Tarım Dalında Dijitalleşme webinarını gerçekleştirdi. Bununla birlikte yalnızca SGP üyelerine özel bilgilendirme ve eğitim çalışmaları da platformun faaliyetleri ortasında yeralıyor. Prof Dr. Muazzez Garipağaoğlu ile Türkiye Beslenme ve Sıhhat Araştırması-2019 datalarına dayalı “Türkiye’de Beslenme ve Sıhhat Durumu” bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi.

Kaynak: (BHA) – Beyaz Haber Ajansı

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